Пенсионеру из Магадана, застрявшему на трассе под Новосибирском с семью собаками, подарили новую машину

Пенсионеру из Магадана, застрявшему под поселком Садовый, сибиряки купили новую машину. Фото: Алексей НОСОВ

Пенсионеру из Магадана, застрявшему под поселком Садовый, сибиряки купили новую машину. Напомним, 70-летний Анатолий Мешков из Магадана ехал в Донецк к своим родственникам, когда его старенький ГАЗ его подвел. Мужчина с семью собаками застрял в Сибири. Деньги, вода и еда быстро кончились, однако неравнодушные сибиряки не оставили дедушку в беде.

— Мы сделали сюжет у себя на YouTube-канале, как только узнали о произошедшем: об этом нам рассказали наши же подписчики. Потом, когда уже люди начали ему активно помогать, мы немного переключились на другие истории, других людей, которым нужна помощь. А позже я узнал, что машину дяди Толи забрали на техосмотр, где выяснилось, что состояние у нее, откровенно говоря, плачевное: ни тормозов, ни резины, с двигателем проблемы. В итоге, вообще удивительно, что он сюда доехал на ней. Встал вопрос о том, что нужно искать новые запчасти для машины, практически все. А их буквально нет в продаже, ведь автомобиль практически раритетный. Но это даже не главная проблема: выяснилось, что собрана машина у дяди Толи из трех разных машин. И такую «солянку» могут только не пустить через границу, — рассказал КП-Новосибирск Игорь Медов. — К тому же, у него нет на нее документов. То есть, де факто она его, а де-юре — нет.

И тут, по счастливому стечению обстоятельств, в Томске нашелся такой же ГАЗ-52, как и у дяди Толи, только более свежий. Тогда стало очевидно, что проще купить новую машину, чем пытаться решить все проблемы со старой. Покупка и перегон автомобиля в Новосибирск обошлись блогеру примерно в 100 тысяч рублей.

— Конечно, несмотря на то, что на помощь дяде Толе откликнулись много людей, но такой внушительной суммы собрано не было. Поэтому пришлось расплатиться собственными деньгами. Но иначе я поступить просто не мог. Сейчас нужно еще отвезти машину на техобслуживание и небольшой ремонт, это еще понадобиться тысяч 50-60. Ну, может быть, кто-то еще из людей откликнется, потому что для меня это была все же крупная трата, которую я не планировал, — пояснил Игорь Медов.

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