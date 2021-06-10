Пенсионер из Магадана застрял на трассе под Новосибирском с семью собаками и без денег: его жизнь изменил пост в соцсетях

Мужчина ехал из Магадана в Донецк. Фото: Алексей НОСОВ

На трассе недалеко от Новосибирска застрял житель Магадана — 70-летний Анатолий с семью собаками. Одинокий пенсионер хотел добраться в Донецк — там у него живут родственники. Старенькая машина ГАЗ-52 1953 года выпуска подвела в самый неподходящий момент. Автомобиль сломался на середине пути, и пенсионер застрял в Сибири. Деньги, вода и еда быстро кончились... Как сибиряки сплотились в одну команду, чтобы помочь Анатолию, и откуда у него семь собак — в материале КП-Новосибирск.

ОСТАЛСЯ ОДИН С СОБАКАМИ

Анатолий Мешков родился и вырос на Донбассе, после армии переехал в Магадан вместе со своим другом.

— Я кем только не работал: и водителем бензовоза, и в порту. Когда вышел на пенсию, устроился дворником на рынок. Пенсия у меня всего 15 тысяч, а цены в городе высокие, — рассказал КП-Новосибирск Анатолий. — Друг мой потом погиб, и я остался один вместе со своими собаками.

Пенсия Анатолия всего 15 тысяч рублей. Фото: Алексей НОСОВ

Семью мужчина так и не создал. А от одиночества Анатолия спасали дворняги. Была любимая собака, которая ощенилась, ее четырех малышей мужчина оставил себе. А чуть позже подобрал на улице еще двух собак.

— Мать щенков сбила машина, а я остался в Магадане совсем один с семью собаками. Решил вернуться на свою малую родину, к родственникам. У меня там две сестры и брат. Купил машину, загрузил вещи, собак. Только родственники не знают, что я к ним еду. Это сюрприз для них, — говорит пенсионер.

Проехав полпути, старенький грузовик подвел деда и сломался. Несколько дней Анатолий жил на Северном объезде в Новосибирске. Вскоре кончились деньги, еда, вода.

ДАЛИ ЕДУ И СДЕЛАЛИ ПАСПОРТА

Одним из первых про Анатолия, или, как его сейчас называют, дядю Толю, узнал общественник Алексей Носов. Он проезжал по Северному объезду, где как раз и стоял пенсионер на сломанной машине. Подошел и познакомился.

— История меня тронула, и я выложил пост в социальных сетях. На него тут же начали откликаться люди. В итоге, пока дядя Толя стоял на дороге, к нему было организовано целое паломничество. Люди привозили еду, бензин и корм для собак, — поделился с КП-Новосибирск общественник Алексей Носов. — Одна женщина написала в комментариях под постом, что готова оплатить животным прием у ветеринара.

Собакам Анатолия сделали прививки. Фото: Алексей НОСОВ

Четвероногих отвезли в клинику, медики поставили им прививки и выдали собакам ветеринарные паспорта.

— Нашлись также неравнодушные люди, которые предоставили пенсионеру жилье, а точнее — небольшой вагончик, где дядя Толя разгрузил все свои вещи. Собаки сейчас живут рядом с ним, на улице, — объясняет Алексей Носов.

Мужчине выделили небольшой домик как временное жилье. Фото: Алексей НОСОВ

«Я БЛАГОДАРЕН ЗА ВСЕ»

Следующий этап спасения дяди Толи — ремонт автомобиля. Волонтеры отогнали грузовик в автосервис. В машине не только поменяют детали, но и обновят прицеп.

— Снаружи прицеп из металла, а внутри все было отделано деревом. Прицеп планируют полностью разобрать и сделать из него что-то похожее на дом на колесах. Внутри все нужно будет обшить ДСП и разделить фургон на две части — для собак и для Анатолия, — описал задумку КП-Новосибирск Игорь Медов, социальный блогер, который также присоединился к спасению пенсионера.

Машина сейчас находится в автосервисе. Фото: предоставлено Анатолием.

Внутри прицепа общественники планируют сделать полочки, кровать и обустроить его, чтобы Анатолий мог ночевать там с комфортом.

Смотря на искреннюю и безвозмездную помощь сибиряков, дядя Толя не перестает восхищаться.

— Меня потрясло то, что произошло в этом городе. Новосибирцы столько мне всего надарили, что я не знаю, куда это все деть. Я благодарен за все, что они для меня сделали, — добавляет дядя Толя.

Еще как минимум три недели мужчина проведет в столице Сибири. После того как его авто снова будет на ходу, он продолжит свое путешествие.

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