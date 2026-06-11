«Осмотрели его родинку через окошко в двери камеры»: вдова экс-полицейского по делу Матюхиной обвинила медиков СИЗО в смерти мужа

Максим Кудрявцев находился в СИЗО с 2023 года. Фото: предоставлено Альбиной Кудрявцевой

Вдова бывшего офицера МВД Максима Кудрявцева Альбина заявила, что ее мужу не оказали своевременную медицинскую помощь во время содержания под стражей. Напомним, Кудрявцев - фигурант громкого дела, связанного с безвестным исчезновением 14-летней Наташи Матюхиной.

«МЕДИКИ ОСМОТРЕЛИ ЕГО ЧЕРЕЗ ОКОШКО»

Максим Кудрявцев находился в СИЗО с 2023 года. Его вместе с еще одним экс-полицейским обвиняли в убийстве школьницы, которая пропала в 2010 году в селе Яркуль под Новосибирском. По версии следствия, Кудрявцев и Бартоломей сбили Наташу Матюхину на автомобиле, затем, чтобы избежать наказания, они спрятали тело, а следы преступления скрыли, используя служебное положение. Тело девочки так и не нашли.

В январе 2026 года суд признал Кудрявцева и Бартоломея виновными, однако не в убийстве девочки, а в смертельном ДТП. Так как срок давности по этому преступлению истек – экс-полицейских освободили в зале суда. Спустя несколько недель после этого один из фигурантов дела, Максим Кудрявцев, скончался. Его жена Альбина считает, что мужу не оказывали помощь, пока он находился под стражей.

Как рассказала Альбина КП-Новосибирск, в 2024 году ее супруга начала беспокоить родинка на правом плече, которая стала увеличиваться. Летом он сообщил об этом медицинским работникам СИЗО.

- Медики просто осмотрели его родинку через окошко в двери камеры. Тогда они сказали, что никакой опасности она не представляет, - вспоминает Альбина.

По словам вдовы, позднее Кудрявцев через адвокатов просил организовать медицинскую помощь, семья была готова оплатить обследование в клинике.

Альбина утверждает, что осенью 2024 года супруг неоднократно обращался с жалобами и просьбами о медицинском обследовании. Ему обещали либо оказать помощь, либо направить в лечебное учреждение, однако этого, по ее словам, не произошло.

- Отказывали по разным причинам. Например, машины не было или конвоя. И вот однажды адвокат приехала в СИЗО, привезла разрешение от судьи на конвоирование в клинику. Разрешение они приняли, сказали, что вывезут, но так и не сделали этого, так как разрешение было утеряно, - рассказала женщина.

Также адвокаты просили изменить меру пресечения на домашний арест, чтобы Кудрявцев мог пройти необходимые обследования и начать лечение. Однако суд не удовлетворял эти ходатайства.

Первый раз на обследование его вывезли 17 декабря 2024 года. Тогда врачи диагностировали у него меланому четвертой стадии.

«МУЖУ ПРОВЕЛИ МАЛО ОБСЛЕДОВАНИЙ»

В январе 2025 года Кудрявцева направили в городскую больницу для дополнительных обследований. После проведенных анализов диагноз остался прежним - меланома четвертой стадии. По словам вдовы, врачи заговорили о возможности операции.

- Супруг сказал, что не готов делать операцию, так как он не знал, нужна ли она ему. Слишком мало провели обследований, он находился в каком-то информационном вакууме. Потом стали указывать, что он отказался от операции, но это не так, муж просто хотел пройти полное обследование перед хирургическим вмешательством, - рассказал Альбина.

После того как меру пресечения изменили на домашний арест, Кудрявцев начал проходить обследования вне СИЗО. По словам Альбины, к моменту освобождения из-под стражи болезнь уже сильно прогрессировала.

- На тот момент уже пошли метастазы во все органы и кости. Супруг жаловался на боли и дискомфорт. Врачи сказали, что оперировать нельзя, так как неизвестно, какие могут быть последствия, - вспоминает женщина.

В феврале 2026 года Максим Кудрявцев скончался. Его вдова убеждена, что своевременная медицинская помощь могла бы продлить ему жизнь. Она намерена добиваться привлечения к ответственности лиц, которых считает виновными в смерти супруга.

ЧТО ОТВЕТИЛИ В ГУФСИН

В пресс-службе ГУФСИН России по региону КП-Новосибирск заявили, что сведения о неоказании медицинской помощи Кудрявцеву не соответствуют действительности.

По данным ведомства, во время нахождения в СИЗО его направляли в различные медицинские учреждения региона, а все выезды организовывались в соответствии с требованиями законодательства. Кроме того, врачебная комиссия инициировала процедуру освидетельствования на наличие заболеваний, препятствующих содержанию под стражей.

- 30.01.2025 Кудрявцеву М.Б. постановлением Новосибирского областного суда изменена мера пресечения на домашний арест, фактически более чем за год до смерти, - отметили в пресс-службе.

ДЕЛО ОБ УБИЙСТВЕ НАТАШИ МАТЮХИНОЙ

В 2010 году школьница Наташа Матюхина из села Яркуль вышла из клуба, попрощалась с подругой на перекрестке и после этого бесследно исчезла.

На протяжении многих лет дело оставалось нераскрытым. Летом 2023 года были задержаны четверо бывших сотрудников милиции. Двоих следствие обвинило в убийстве девочки, еще двоих - в устранении косвенного свидетеля Владимира Поторокина, который, по версии следствия, сообщал о своей осведомленности об обстоятельствах гибели школьницы.

На протяжении многих лет дело оставалось нераскрытым. Фото: отдел полиции «Усть-Таркский»

Обвинение в отношении Кудрявцева и бывшего оперуполномоченного Евгения Бартоломея в значительной степени строилось на показаниях местной жительницы Лилии.

Она рассказала, что 2 марта 2010 года вечером вышла на улицу в селе Яркуль. Там она встретила Бартоломея и Кудрявцева, которые ездили по селу на машине, и они позвали ее посидеть с ними, покататься и выпить спиртного.

По ее словам, когда они подъезжали к Старому Яркулю, Кудрявцев сбил человека, который шел по дороге в ту же сторону. Она уточнила, что Кудрявцев был пьян, ехал быстро, не справился с управлением и сбил девушку.

Согласно версии следствия, после ДТП девочку, которая еще была жива, поместили в багажник автомобиля, вывезли и убили, а затем скрыли тело.

При этом таких подробностей свидетельница не сообщала. Из ее первоначальных показаний следовало лишь, что после аварии ей велели уйти. Позднее в суде она отказалась от своих слов.

- Я в нетрезвом состоянии болтанула, не знаю для чего. Давление как-то на меня было оказано… Один из них сказал, что меня закинут в вагон и увезут, - заявила Лилия в ходе судебного процесса.

Экс-полицейские Евгений Бартоломей (слева) и Максим Кудрявцев (справа). Фото: Управление судебного департамента НСО

После отказа свидетельницы от прежних показаний у суда не осталось очевидцев, которые могли бы подтвердить обстоятельства ДТП. Свидетелей предполагаемого убийства также не было.

В итоге суд признал Максима Кудрявцева виновным по части 3 статьи 264 УК РФ - за нарушение правил дорожного движения, которое по неосторожности привело к смерти человека. Ему назначили три года колонии-поселения и запретили управлять машиной на два года. Однако от наказания его освободили, потому что истек срок давности преступления.

До завершения судебного процесса бывшего офицера освободили из-под стражи. Вину в убийстве Наташи Матюхиной он не признал.

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