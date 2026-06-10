«Он заслуживает строгого наказания»: в Новосибирске суд смягчил приговор пенсионеру, насмерть сбившему 8-летнего мальчика

Родители мальчика (слева) требовали ужесточить наказание виновному (справа). Фото: Мария НОВИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Трагедия произошла днем 1 апреля 2025 года в Бердске. Восьмилетний мальчик переходил улицу Рогачева по нерегулируемому пешеходному переходу, в этот момент ребенка сбил серебристый «Ленд Крузер Прадо». За рулем внедорожника оказался 73-летний пенсионер Владимир Романов, очевидцы вызвали скорую. Прибывшие медики констатировали смерть ребенка на месте от полученных травм.

Внедорожник сбил мальчика на пешеходном переходе. Фото: ГАИ по Новосибирской области

По словам очевидцев, сразу после ДТП пенсионер отогнал машину в парковочный карман, позвонил в «112» и сообщил, что попал в аварию. Сперва следователи возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, сопряженном с оставлением места ДТП. Ранее Владимир не был судим, суд отправил его под домашний арест.

Трагедия глубоко потрясла семью – родные признавались, что не могли сдержать слез, а дедушка погибшего мальчика требовал высшей меры для виновного в смерти внука. Сам же пенсионер сперва заявил, что перепутал педали газа и тормоза. Затем опроверг версию об оставлении места ДТП, и уголовное дело переквалифицировали.

На суде Владимир просил прощения у родных:

— Я виноват, простите меня, искренне соболезную вашему горю, — говорил он, обращаясь к отцу и деду погибшего ребенка. — В обвинительном заключении написано то, чего не было. Мол, оставил место, не вызвал полицию, скорую… Я всё это сделал. Есть в деле доказательства, что я 4 раза звонил в 112.

Родные не пропустили ни одного судебного заседания. Фото: Мария НОВИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Родные погибшего школьника извинений не приняли. Перед приговором адвокат обвиняемого отправил на их адрес почтовый перевод на 100 тысяч рублей. В феврале 2026 года Бердский городской суд назначил пенсионеру 3 года лишения свободы в колонии общего режима с выплатой 6 миллионов рублей компенсации морального вреда. Владимира взяли под арест в зале суда.

Все стороны процесса обжаловали решение: осужденный просил приговор смягчить, потерпевшие – увеличить срок наказания до 4-х лет в колонии. 9 июня Новосибирский областной суд вынес решение:

- Суд апелляционной инстанции признал в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, оказание иной помощи потерпевшему непосредственно после совершения преступления. Назначенное наказание Владимиру Р. по ч. 3 ст. 264 УК РФ суд смягчил до 2 лет 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе Новосибирского областного суда.

Пенсионера сперва отправили в колонию, но суд второй инстанции смягчил приговор. Фото: Мария НОВИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Родители погибшего с приговором не согласны:

- Я не могу сказать, почему суд вынес такое решение. Я не пропустил ни одного судебного заседания, судя по всему, доводы обвиняемого учли в большей степени, чем наши. Изначально он перекладывал вину на нашего сына. Затем он жаловался на плохое здоровье и здоровье супруги. Говорил, что виновным себя не считает – якобы он как инженер по профессии рассчитывал градусы обзора при повороте налево при движении прямо. Перед приговором обвинял администрацию Бердска в неправильной установке знаков и обустройстве движения на перекрестке. Говорил, что является инженером-строителем, приводил свои расчеты – якобы градусы обзора водителя при повороте налево при движении прямо должны быть другими. В суде первой инстанции и в апелляционной инстанции пытался смягчить свою вину, - рассказал КП-Новосибирск Дмитрий, отец погибшего мальчика.

Теперь родные ждут, когда им вручат решение суда – после чего будут думать об обжаловании.

- На суде Владимир Романов жаловался, что у него нет дорогостоящей недвижимости, просил отпустить его и снизить ему выплаты. Аресты почти со всего его имущества сняли, кроме внедорожника – и то только до момента гражданского разбирательства. Вопрос выплат при мне не рассматривался, вопрос взыскания процессуальных и судебных издержек вернули на новое разбирательство, - сообщил отец погибшего ребенка. – Никакие выплаты не вернут нашего сына! Но нам тяжело осознавать, что за смерть ребенка суды дают колонию-поселения. Виновный заслуживает строгого наказания. Мы надеемся добиться максимально приговора в рамках закона.

Редакция КП-Новосибирск будет следить за рассмотрением дела. Мы готовы опубликовать мнение осужденного об обстоятельствах дела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мать мальчика рыдала»: очевидцы рассказали об аварии с 8-летним ребенком в Бердске

Меру пресечения избирают водителю, насмерть сбившему ребенка в Бердске

«Я ни дня не прожил без слез»: отец 8-летнего мальчика, погибшего в ДТП, эмоционально отреагировал на приговор водителю

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX