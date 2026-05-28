«Был уверен, что убил»: в Новосибирске отменили приговор киллеру, семь раз выстрелившему в бизнесмена

Ранее его приговорили к 12 с половиной годам колонии. Фото: Мария НОВИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске областной суд прекратил уголовное дело в отношении Сергея Филиппочкина, которого ранее приговорили к 12,5 годам колонии за покушение на убийство.

- Сегодня суд отменил приговор Филиппочкину в связи с его смертью, - рассказал КП-Новосибирск прокурор апелляционного отдела прокуратуры региона Никита Теряев.

Напомним, по версии следствия, весной 2023 года знакомый Филиппочкина - Михаил Миллер - предложил ему за 10 миллионов рублей устранить бизнес-партнера. Бизнесмен передал киллеру снимок 40-летнего мужчины, домашний адрес и госномер машины. Устроить расправу Филиппочкину помогал второй соучастник - Александр Целиков. Получив от заказчика задаток в 5 миллионов, мужчины поделили деньги и почти три месяца следили за будущей жертвой у подъезда и возле зала единоборств, куда тот ходил тренироваться.

В ночь на 15 августа 2023 года на стоянке у дома №8 по улице Ипподромской раздались выстрелы. Филиппочкин выпустил в предпринимателя семь пуль и поспешил скрыться, решив, что бизнесен умер. Однако пострадавшего успели отвезти в больницу, и врачи спасли ему жизнь. Чтобы наемники не явились в клинику убить жертву, в городе пустили слух, что мужчина скончался от ран. А полицейские тем временем начали искать стрелявших. Записи с камер наблюдения, установленных на улицах, помогли выйти на след преступников.

В 2024 году суд отправил Филиппочкина в колонию на 12,5 года, а его соучастник Целиков получил на два года меньше. Дело заказчика Миллера выделили в отдельное производство. Сам Миллер уехал за границу, но в октябре 2024 года добровольно сдался стражам порядка в аэропорту Толмачево. Сейчас он находится под стражей, следствие продолжается.

