Бизнесмен, которого расстрелял киллер в Новосибирске, выжил

Новосибирский бизнесмен, которого расстрелял киллер на улице Ипподромской, выжил.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Новосибирский бизнесмен, которого расстрелял киллер на улице Ипподромской, выжил. Об этом КП-Новосибирск рассказал источник, знакомый с ситуацией.
Напомним, неизвестный напал на бизнесмена в ночь на 15 августа. Он выпустил в мужчину несколько пуль из огнестрельного оружия.
После этого киллер скрылся с места преступления. Сейчас его разыскивают полицейские и следователи.
Если преступление произошло на ваших глазах, пожалуйста, позвоните на номер дежурного по следственному управлению 8 (383) 203 57 39.
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