Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииНедвижимость НовосибирскаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 августа 2023 6:14

Бизнесмен, которого расстрелял киллер в Новосибирске, выжил

Новосибирский бизнесмен, в которого стрелял киллер, остался жив
Анастасия ХРОМЫХ
Новосибирский бизнесмен, которого расстрелял киллер на улице Ипподромской, выжил.

Новосибирский бизнесмен, которого расстрелял киллер на улице Ипподромской, выжил.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирский бизнесмен, которого расстрелял киллер на улице Ипподромской, выжил. Об этом КП-Новосибирск рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, неизвестный напал на бизнесмена в ночь на 15 августа. Он выпустил в мужчину несколько пуль из огнестрельного оружия.

После этого киллер скрылся с места преступления. Сейчас его разыскивают полицейские и следователи.

Если преступление произошло на ваших глазах, пожалуйста, позвоните на номер дежурного по следственному управлению 8 (383) 203 57 39.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber