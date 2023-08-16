В Новосибирске киллер расстрелял бизнесмена во дворе дома

На новосибирского бизнесмена напал вооруженный мужчина. Фото: Олег ЗОЛОТО

На новосибирского бизнесмена напал вооруженный мужчина. Киллер расстрелял сибиряка во дворе дома № 8 на улице Ипподромской.

ЧП произошло в ночь на 15 августа. Как рассказал КП-Новосибирск источник, злоумышленник использовал огнестрельное оружие.

Выпустив в бизнесмена несколько пуль, киллер скрылся с места преступления. Сейчас его разыскивают полицейские и следователи.

Если вы стали свидетелем произошедшего, пожалуйста, позвоните по номеру 8 (383) 203 57 39 (круглосуточный номер дежурного по следственному управлению).

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