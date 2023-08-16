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НовостиПроисшествия16 августа 2023 5:58

В Новосибирске киллер расстрелял бизнесмена во дворе дома

Новосибирского бизнесмена расстрелял киллер во дворе дома на Ипподромской
Анастасия ХРОМЫХ
На новосибирского бизнесмена напал вооруженный мужчина.

На новосибирского бизнесмена напал вооруженный мужчина.

Фото: Олег ЗОЛОТО

На новосибирского бизнесмена напал вооруженный мужчина. Киллер расстрелял сибиряка во дворе дома № 8 на улице Ипподромской.

ЧП произошло в ночь на 15 августа. Как рассказал КП-Новосибирск источник, злоумышленник использовал огнестрельное оружие.

Выпустив в бизнесмена несколько пуль, киллер скрылся с места преступления. Сейчас его разыскивают полицейские и следователи.

Если вы стали свидетелем произошедшего, пожалуйста, позвоните по номеру 8 (383) 203 57 39 (круглосуточный номер дежурного по следственному управлению).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

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