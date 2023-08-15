«Выстрелил несколько раз и сбежал»: в Новосибирске на мужчину ночью напал вооруженный преступник

В Новосибирске на улице Ипподромской неизвестный расстрелял мужчину ночью 15 августа. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Новосибирске на улице Ипподромской неизвестный расстрелял мужчину ночью 15 августа. Сейчас его ищут полиция и следователи.

— Во дворе дома № 8 на улице Ипподромской в городе Новосибирске произошло нападение на мужчину, в ходе которого неизвестный произвел несколько выстрелов из имевшегося при себе оружия и скрылся с места преступления, — сообщили в областном Следственном комитете.

Правоохранители просят свидетелей случившегося обратиться по номеру телефона: 8 (383) 203 57 39 (круглосуточный номер дежурного по следственному управлению).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber