«Выстрелил несколько раз и сбежал»: в Новосибирске на мужчину ночью напал вооруженный преступник

В Новосибирске на улице Ипподромской неизвестный расстрелял мужчину ночью 15 августа.
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
В Новосибирске на улице Ипподромской неизвестный расстрелял мужчину ночью 15 августа. Сейчас его ищут полиция и следователи.
— Во дворе дома № 8 на улице Ипподромской в городе Новосибирске произошло нападение на мужчину, в ходе которого неизвестный произвел несколько выстрелов из имевшегося при себе оружия и скрылся с места преступления, — сообщили в областном Следственном комитете.
Правоохранители просят свидетелей случившегося обратиться по номеру телефона: 8 (383) 203 57 39 (круглосуточный номер дежурного по следственному управлению).
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