«Пятилетняя девочка умерла от истощения»: многодетную мать арестовали после смерти приемной дочери в больнице

На Камчатке приемную мать судят за смерть пятилетней девочки от истощения. Фото: Предоставлено бабушкой // приемным отцом

В Новосибирске суд рассматривает жалобу адвоката приемной матери, которую обвинили в смерти пятилетней девочки. Трагедия произошла 1 января 2025 года в Петропавловске-Камчатском: тогда в больницу на скорой поступила У. с острой кишечной непроходимостью. Согласно медицинским документам, девочка была истощена и весила всего 7,8 килограммов. Девочка росла в многодетной семье 41-летнего Е. и 44-летней А., они воспитывали шестерых дочерей – трех своих и трех приемных.

Семья взяла двухлетнюю племянницу (на фото) под опеку, но через два года начались проблемы. Фото: Предоставлены бабушкой ребенка

- Мы отметили Новый год, У. хорошо кушала — съела язык, рыбный суп, солянку, конфеты. Под утро она пошла в туалет, Е. встал и помыл ее, надел памперс. В 8 утра У. вырвало, она упала. В полдень она съела всего две ложки йогурта, у нее заболел живот. Родители дали ей детское обезболивающее, вызвали скорую. Через час скорая отвезла ее в детскую больницу скорой помощи, там врач ее осмотрел, взвесил, направил в детскую клиническую больницу. Через два часа ее отвезли туда, У. теряла сознание. Там ее сразу забрали в реанимацию, стали откачивать, но не смогли – внучка умерла, - рассказала КП-Новосибирск приемная бабушка девочки.

По словам родственников, только на 17-й день им выдали справку о смерти, в ней было написано: «причина смерти не установлена». И еще, что смерть наступила на фоне «острой кишечной непроходимости, двусторонней пневмонии с отеком легкого и кахексии». После этого назначили судмедэкспертизу и выдали тело ребенка для похорон – на нем были синяки и ссадины, закрытая черепно-мозговая травма. Через полтора месяца судмедэксперты назвали причиной смерти кахексию и написали, что возникшие травмы не могли вызвать смерть. После этого следователи задержали приемную мать и обвинили в причинении смерти по неосторожности ребенку, затем – в убийстве приемной дочки с особой жестокостью.

- Подозреваемая осознанно игнорировала явные признаки истощения организма девочки, что привело к кахексии и, как результат, ослаблению организма и воспалению легких. В результате чего малолетняя скончалась в медицинском учреждении, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Камчатскому краю.

Приемная семья с 6 детьми переехала в двухуровневую квартиру. Фото: Предоставлено приемным отцом

В феврале 2025 года суд отправил А. в СИЗО по ходатайству следователя: причина — «может оказать воздействие на свидетелей». Многодетная мать ранее не была судима, раньше работала в школе и детском садике, воспитывала шестерых детей, в том числе трех приемных девочек: знакомые семьи и соседи были в шоке.

- Неправду пишут, что они жили на пособия. У них была образцовая семья: муж Е. работал мастером по снегоуборочной технике на предприятии, А. была воспитателем в детском саду, но в 2020 году родила третью дочь и ушла в декрет. В 2021 году сестру Е. лишили родительских прав на Алтае, ее шестерых детей отправили в детдом. Старших забрали отцы, а младших, включая У., забрали Е. с женой. Они не смогли пройти мимо – ради большой семьи мы продали дом, купили двухуровневую квартиру, чтоб у каждого ребенка была комната. Дома были два холодильника, забитые продуктами, А. везде знали как заботливую мать, - рассказала приемная бабушка.

Родную мать детей в итоге суд ограничил в родительских правах, так как она бросила детей и уехала в другое село к подругам. По словам родственников, при передаче детей алтайская опека не дала медкарты, а у девочек обнаружились проблемы со здоровьем.

- У. попала в ясли. Но в три года у нее начались проблемы — она стала ходить по ночам, в 4 года стала хулиганить: закатывала истерики, могла выпить масло или пить из санузла. Перестала разговаривать и чаще мычала. Уля стала очень много есть — съедала взрослую порцию каши или солянки, при этом еду не глотала — держала во рту. После еды сразу бежала в туалет, там ее рвало. Мы подозревали, что у нее булимия, в опеке сказали — чтобы вернуть ребенка, нужен психиатрический диагноз, - рассказала КП-Новосибирск приемная бабушка.

У каждого ребенка была комната или спальное место. Фото: Предоставлено приемным отцом

Девочка росла, но не набирала вес и не развивалась. По словам родных, в марте 2024 года приемная мать отвела ребенка к эндокринологу, ей сказали, что анализы в порядке. В октябре пошла к платному психиатру: тот сказал, что нужно идти в психиатрическую больницу, начинать лечение и купировать состояние ребенка.

- В ноябре 2024 года А. с девочкой попали на прием в психиатрическую больницу, психиатр осмотрел девочку и направил к психологу. Тот заявил, что не видит серьезных отклонений, предложил ходить на консультации. Анна отчаялась, пошла в опеку и попросила: «заберите девочку, я не справляюсь». Но ей сказали, что нельзя отдать одного ребенка — тогда нужно вернуть всех троих, она испугалась, - рассказали родственники.

После трагедии Евгений остался один с тремя родными дочерьми: приемных детей вернули родной бабушке в Алтайский край, она взяла над ними опеку.

- Я три года жила в квартире с сыном на Камчатке, потом уехала на Алтай. При мне все было хорошо — У. все подряд кушала, кормили ее хорошо. С детьми А. по больницам ходила, уход за ними был. Что там случилось, что девочка умерла — я не знаю, надеюсь, суд разберется. Родная мать умершей внучки живет с подругами в Новосибирске, она ограничена в правах. Алименты не платит и детьми не интересуется, - сообщила КП-Новосибирск родная бабушка девочек.

Сама А. вину в убийстве приемной дочери не признает, а родственники пытаются сменить ей меру пресечения. 15 мая Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске снова начал рассматривать жалобу осужденной и адвоката.

- Уже 14 месяцев А. находится в СИЗО: основанием для ареста стало то, что ее муж проходит свидетелем, и она может на свидетеля воздействовать. Несмотря на одинаковые показания супругов и неизменную позицию Е. Супруги несколько раз прошли полиграф, подтвердили, что не морили ребенка голодом — но результаты теста не являются доказательством для суда. Камчатский краевой суд в третий раз продлил ей арест, мы обжалуем — чтобы назначить домашний арест: у нее трое своих детей, о которых нужно заботиться, - сообщила КП-Новосибирск адвокат Оксана Шеремет. - В деле много нестыковок, в части медицинских документов — но следствие настаивает на убийстве. Мы запросили суд присяжных, надеюсь, он рассмотрит все обстоятельства и вынесет справедливое решение.

