«Нам сказали – молчать»: как новосибирское село 13 лет скрывало страшную тайну об убийстве девочки

13 лет в селе Яркуль не знали о судьбе Наташи. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ/ отдел полиции «Усть-Таркский».

Жуткая история в глухом сибирском селе Яркуль началась в 2010 году. 2 марта в местном Доме культуры шумела дискотека. В 10 часов вечера школоту из ДК погнали взрослые: поздно уже. Но попробуй в такое время отправить подростка домой. Молодежь кучковалась поблизости. Расходились уже после 11.

14-летней Наташе Матюхиной до дома было совсем близко. Полпути прошла вместе с подругой. Попрощались, когда идти осталось 300 метров. Но Наташа не дошла. 13 лет о ее судьбе не было известно ничего. Девочка числилась пропавшей без вести, и родители мечтали найти ее. Может быть, жива? Может быть, вернется? Фотографию девочки всей стране показывали в программе «Жди меня».

Фотографию девочки показывали в программе «Жди меня». Фото: «Жди меня»

И вдруг сообщение от Следственного комитета: подозреваемых задержали! Картина, которую собрали в итоге силовики, ужасает. Девочку сбил автомобиль. В салоне находились двое пьяных. Вместо того, чтобы помочь пострадавшей, решили скрыть аварию. Избавиться от улик. А улика - вот она, лежит в снегу. Еще живая.

Девочку запихали в машину и увезли. Судьбу школьницы решали вместе с третьим приятелем. И приговорили школьницу к смерти.

Убийцы потом отмыли машину, отоспались. А дальше - как обычно: служба. СК заявляет: все трое - офицеры местного отдела МВД!

ТРИ ДНЯ - БОНУСОМ

Но вернемся в тот вечер, 13 лет назад. Родители, конечно, хватились ребенка. Не дождавшись дочери, Владимир Матюхин пошел к участковому. А тот говорит: «Чего ты суетишься? Фильмы не смотришь? Три дня не прошло еще. Рано в розыск объявлять».

Никакого закона про эти три дня не существует. Если человек пропал, идти в полицию можно сразу. Но тут будто специально откладывали поиски ребенка. Ждали, чтобы снег замел все следы преступления.

Наташу полиция начала искать спустя 3 дня. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Играла на руку и удаленность Яркуля: это село - настоящий медвежий угол. Из Новосибирска - 7 часов езды. Сперва по комфортной федеральной трассе, потом заезжаешь в Усть-Таркский район и катишься по узкой полоске асфальта. И наконец съезжаешь на грунтовую дорогу, на которой больше ни единой машины. Мы туда поехали.

Вокруг болота, а над дорогой кружит воронье. Едешь и понимаешь, что впереди - истинная русская глубинка. Место, куда не добрались айкосы, моноколеса и бургеры. Даже сейчас тут ловит лишь один мобильный оператор. И то - местами. А в 2010 году, когда пропала девочка, сотовой связи у местных вообще не было.

Село окружено болотами и лесами. По одной из версий, тело девочки могли спрятать именно в лесу. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В Яркуле до сих пор печное отопление, мотоциклы с люльками и самогон. Вместо супермаркета магазин «Татьяна»: хлеб, крупа, печенье, конфеты… Зато все между собой знакомы. Население - четыре сотни человек.

- Семью эту знаю, конечно. Никогда детей не обижали. Даже не кричали. Многодетные, но все у них были мальчишки. И вот Наташа - единственная дочка, хорошая девочка была, - говорит продавец Оксана.

Собеседница выходит из магазина и показывает: вон - совсем недалеко - зеленая крыша добротного дома. А вот - совсем рядом - перекресток, где расстались две подруги. И где потерялся след 14-летней девочки.

Перекресток, где расстались девочки. С него видно Наташин дом. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

«ВОТ ТУТ МЕНТЫ ГУЛЕВАНИЛИ»

Даже по меркам периферии Яркуль - совсем глухое место. Но в тот вечер, когда пропала девочка, здесь собрались сотрудники милиции. Местные говорят - выпивали. Съехались в преддверии выборов главы сельсовета - сюда привезли бюллетени. Сотрудника полиции (а тогда была еще даже милиция) закрепили на их охрану. Ну а приятели-сослуживцы, видать, приехали к нему.

- Вот клуб, а рядом сельсовет. И там менты гулеванили, - показывает нам рукой Александр. Он тут работал тогда культурным организатором и очень хорошо помнит ту дискотеку. - Где-то с 11 до 12 вечера они там появились - приехали на белой «Волге». Потом поехали на ней куда-то… Может - за водкой, может - за самогоном.

Клуб, где была дискотека. От него до дома школьницы 10 минут ходьбы. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Наш разговор слышат две пенсионерки. И тут же одна не удерживается:

- Да сразу, когда девочка потерялась, в деревне пошли разговоры, что это менты.

- А почему пошли? С чего решили, что они?

- Да они как раз в это время на Старуху летели (Старуха - это Старый Яркуль, село чуть дальше. - Ред.). Летели на такой скорости… А потом в машине у них, в багажнике, волосы нашли. Нашли, но все затихло, - возмущаются женщины. - Вроде волосы эти записали, как будто они от животного.

Пенсионерки показывают, как по дороге в тот вечер промчалась белая «Волга» с сотрудниками райотдела. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Когда прошли те самые три дня, отец все же заявил о пропаже. Милиции приехало много - из райцентра, из Новосибирска… Следственный комитет приехал, дело возбудили. Догадываясь, что девочка мертва, тело искали всюду: в стогах сена, в колодцах, в сугробах…

А участковый Александр Кунц требовал признания у самого отца. Мол, не отвертишься! Сам, поди, дочь убил? Возможно, убийца пытался свалить вину на отца своей жертвы.

- Брата моего в лес возили, выбивали показания: «Скажи, что ты убил свою дочку!» А он даже под таким давлением сказал: «Не я это!», - говорит Василий, дядя пропавшей школьницы.

Получается, вся деревня обсуждала и пьяных полицейских, и летящую «Волгу», и волосы в багажнике… Не надо быть Камбербэтчем, чтобы собрать элементарные кусочки пазла. Но он тогда у следователей не собрался. И сейчас становится понятно почему. Свидетелей, похоже, заставили молчать.

Яркуль напоминает деревню из эпохи девяностых. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

«ТЫ ВСЕ ПРИДУМАЛ»

В доме рядом с дорогой живет эмоциональная и громкая женщина Татьяна Емельяненко. Белую «Волгу» видел ее сын. Возможно, за минуту до трагедии.

- Говорит, машина полетела туда, - машет Татьяна рукой в сторону Старого Яркуля. - А потом - смотрит - быстро уже обратно едут. Ну, сын эти показания дал. А ему говорят: «Ну признайся, что ты это все придумал. Давай напишем, что не видел». Он говорит: «Ну ладно, давайте напишем так».

Татьяна Емельяненко рассказывает, что ее сына убедили поменять показания. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Сейчас, спустя 13 лет, сельчане уже не вспомнят, кому именно давали показания и кто всеми силами уводил внимание от машины полицейских. Но очень похоже, что кроме трех подозреваемых, которые сидят в СИЗО, след пытались запутать и их коллеги.

Вот вам еще один факт: вскоре после пропажи девочки двое из трех сотрудников уволились. По версии следствия, это те, кто сбил ребенка на машине: Максим Кудрявцев (работал помощником начальника райотдела) и Евгений Бартоломей (был оперативником). Остался только начальник участковых и подразделения по делам несовершеннолетних Александр Кунц. Он, как считает СК, потом помогал коллегам расправиться с девочкой.

Но почему уволились те двое? Не заставило ли их уйти начальство, чтобы пусть не посадить убийц, но хотя бы избавиться от них на службе? А если про них знали, то почему не выдали следствию?

- Вы смеетесь, что ли? Если бы о таком узнали, его самого из органов выперли бы. Не хотел увольняться. Тем более тогда реформа зрела, переименовывали милицию в полицию, говорили, не всех туда возьмут. Так что начальство предпочитало «не догадываться» ни о чем, - высказался местный мужичок в селе.

«А ЕСЛИ ОНИ ВЫЙДУТ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ?..»

Наташиного отца мы застали дома. Владимир говорит неохотно.

- Я с вами пообщаюсь, а они потом...

- Вам, говорят, предлагали взять убийство на себя…

- Да не только мне предлагали, но и жене. Да каждому третьему предлагали. Про «Волгу» сразу сказали: «Замолчите». Дали понять, что не было такой машины и все. Да все знали, что это менты. Но никто их не трогал. Значит, крыша была своя. И вот я вам сейчас все это рассказываю, а они через месяц выйдут…

Наташин отец 13 лет добивался, чтобы убийц дочки поймали. Фото: Евгений МАНАСОВ

Вряд ли, конечно, выйдут.

Максима Кудрявцева обвиняют в том, что сбил на машине девочку. Потом, считает СК, он вместе Евгением Бартоломеем погрузил жертву в машину, это квалифицировали как похищение. И всех троих - Кудрявцева, Бартоломея, Кунца - обвиняют в убийстве. Если все подтвердится, с такими статьями срок в 20 лет - не предел, может быть и пожизненное.

ТРУСЫ В КРОВИ, А УМЕР СВОЕЙ СМЕРТЬЮ

Сейчас бывшие сотрудники сидят в следственном изоляторе. А недавно к ним на новенького привезли еще одного - начальника уголовного розыска из того же Усть-Таркского района Алексея Бороздина. По мнению следствия, он вместе с Кунцем виновен еще в одном убийстве - в 2013 году, то есть спустя 3 года после исчезновения Наташи.

Вторая жертва - 26-летний Владимир Поторокин. Он тоже числился пропавшим без вести. Говорят, был пьян и, увидев подъехавшего участкового, полез в драку. Дебошира забрали в полицию, и с тех пор след его потерялся. Сестра обзванивала больницы, не могла найти. Тогда сама отправилась в Усть-Таркский райотдел.

Сестра показывает фото: на нем ее брат Владимир Поторокин (крайний справа), которого нашли мертвым. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- Когда приехала в полицию, там был Кунц. Говорит: «Что его искать? Никуда он не денется». Я тогда к Бороздину пошла. «Нет, - говорит, - я не буду у тебя заявление брать». Я давай в Новосибирск звонить, добиваться. Ко мне потом приехал Бороздин, говорит: «Ты заткнись, сука, а то в психушку попадешь».

Владимир пропал в конце февраля, а 20 апреля, когда сошел снег, под Усть-Таркой жители нашли его тело.

Владимир пропал в конце февраля (крайний справа). Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- Он лежал в дубленке, а штаны оказались спущены до колен. Все трусы были в крови. На запястьях - следы от наручников. И без глаз. Я спросила: «Почему так?» Говорят: «Это птицы выклевали». А потом сказали: «От переохлаждения умер», - Оксана была потрясена. Люди в селе знали, что брата забирала полиция, тело - словно после пыток. Но в МВД заявляют, что умер сам.

Теперь следствию предстоит встряхнуть события прошлого, заново провести экспертизу: Оксана по просьбе СК подписала бумагу об эксгумации. А в убийстве парня подозревают начальника уголовного розыска Бороздина и все того же главного участкового района Кунца.

ДУМАЛ - ГРИБ, ОКАЗАЛОСЬ - ЧЕРЕП

В селе тем временем обсуждают еще одну смерть… За деревней - километрах в десяти - местный пастух дядя Володя нашел останки человека.

- Череп торчал, макушка. Я думал - гриб. Наступил - что-то жесткое. Копнул сдуру. Испугался поначалу, обратно закопал, - признается Владимир. - Хотел забыть. Но постоянно здесь мимо ездишь, и жутко. Сообщил.

Тут же на место находки приехали сотрудники следствия. Раскапывая землю рядом с черепом, нашли кости. Но Владимир считает, что это останки не Наташи Матюхиной.

- Череп - большой. А эта девочка - маленькая, худенькая была. Не похоже, что ребенок, - говорит Владимир.

Сам он считает, что останками этим 20, а то и 30 лет. Так что следствию в деревне Яркуль еще копать и копать. И в прямом, и в переносном смысле.

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