«Мистика какая-то!»: тайну исчезновения девочки не могут разгадать 13 лет

Девочка пропала 13 лет назад — вечером возвращалась из сельского клуба и не дошла 300 метров. Фото: отдел полиции «Усть-Таркский»

14-летняя Наталья Матюхина из села Яркуль пропала 13 лет назад. Недавно следователи и полиция возобновили ее поиски. Есть ли шанс узнать о ее судьбе — в материале КП-Новосибирск.

НЕ ДОШЛА ДО ДОМА 300 МЕТРОВ

Наташа пропала вечером 2 марта 2010 года в отдаленном селе Яркуль. Девочка росла в многодетной семье. Тем вечером семиклассница возвращалась из сельского клуба с подругой:

- Вечером молодежь собирается в этом клубе, к тому же Наташа ходила на кружки какие-то. В тот вечер в клубе дежурил участковый, потому что сам ДК был избирательным участком, через несколько дней должны были быть выборы главы администрации. В районе 20.00 школьников отправили домой. Наташа ушла из клуба со сверстницей подружкой, - рассказал КП-Новосибирск один из родственников девушки, попросивший об анонимности.

Что было после - на программе "Жди меня" рассказала мама девочки. Наташа на несколько часов зашла в гости к подруге. В районе 23.00 пошла домой, половину пути ее провожала подруга. До Наташиного дома оставались буквально 300 метров, когда девочки расстались.

- В итоге подружка вернулась домой. А наша Наташа так и не пришла, - продолжает наш собеседник.

В этой истории много удивительного. Например, в полицию родные обратились только через трое суток самостоятельных поисков. Хотя ранее девочка из дома не сбегала.

- Родители по знакомым ходили, подружкам и друзьям. Нигде Наташи не было. Полицию вызвал участковый, который здесь дежурил на выборах. Искать ее начали 5-6 марта, все кругом деревни обошли. Искали по лесам, по ямам, по мусоркам - везде.

Обход ближайших лесов не дал результатов, к делу подключились сотрудники межрайонного отдела СКР. Через несколько месяцев возбудили уголовное дело по статье «убийство».

Родные обращались в передачу «Жди меня», но до сих пор сведений нет. Фото: отдел полиции «Усть-Таркский» // кадр из выпуска «Жди меня»

ОСМАТРИВАЛИ КАЖДЫЙ ПОГРЕБ

Село Яркуль Усть-Таркского района находится почти в глуши, описывают местные. Здесь проживают меньше 400 человек. Основное предприятие — ферма, где выращивают скот. Мобильную связь сюда провели только несколько лет назад.

- Спрашивают, какие у Наташи были отношения со сверстниками? Но у нас дети тогда росли даже без интернета, они не жестокие, конфликтов не было, врагов не было, да и какие враги в 14 лет, - недоумевает родственник Наташи.

Зимой и весной попасть в село можно только по одной дороге, до райцентра — 60 километров. Следователи сразу начали проверять местных жителей и самого отца.

- Тут всех опрашивали, всех поголовно. Осматривали каждый погреб, полиграф почти все прошли. Весь снег перепахали в тот год. С подругой следователи работали, но она на тот момент несовершеннолетняя была. Нам, семье пропавшей, сказали к ней даже близко не приближаться.

В семье, откуда девочка растет ещё пятеро детей, все мальчики, самый младший никогда не видел сестры, родился уже после ее исчезновения.Родители и родственники искали девочку даже в соседних городах, предполагая, что ее могли похитить и вывезти туда. Но все тщетно.

Поиски девочки постепенно сошли на нет, но вот их решили возобновить. В апреле 2023 года отделение полиции по «Усть-Таркское» вновь разместило ориентировку в соцсетях. Родные снова хватаются за шанс, вдруг, появится какая-то зацепка.

- Вообще, это какая-то мистика. Куда она могла уйти? Здесь в деревне ничего не скроешь. Конечно, хочется, чтобы расследование продвинулось. Чтобы нашли хоть что-то. 13 лет вся наша семья в неизвестности!

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