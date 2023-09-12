«Это уголовная ответственность»: юрист рассказал, что может грозить пилотам самолета, севшего в поле под Новосибирском

Юрист рассказал, что грозит пилотам самолета, севшего в поле под Новосибирском. Фото: Дмитрий БЕЛЬКЕВИЧ

В Убинском районе Новосибирской области 12 сентября аварийно приземлился Airbus A320 «Уральских авиалиний», летевший по маршруту Сочи-Омск. Воздушное судно пришлось сажать прямо посреди поля. На борту самолета находились 167 пассажиров, из них 23 ребенка и 6 членов экипажа. К счастью, во время ЧП никто не серьезно не пострадал.

По предварительной информации, у самолета сначала возникли проблемы с гидравлической системой шасси, из-за чего её пришлось выпускать вручную. А поскольку в Омском аэропорту слишком короткая взлетно-посадочная полоса, было принято решение следовать в Новосибирск. Во время пути у самолета отказала одна из гидросистем (всего у «Аэробуса» их три) и начало заканчиваться топливо. Тогда экипаж понял, что они не дотянут и до Новосибирска, и было принято решение сажать самолет прямо в поле.

Мы спросили у юриста, на ком лежит вина за произошедшее, что может грозить виновным и на что могут рассчитывать пассажиры.

— Эту ситуацию стоит рассматривать с двух сторон: уголовной и гражданской. Будет проведена экспертиза, расследование, которое установит, чья была вина в возникшей ситуации. Пилотов ли, технической группы, осматривавшей самолет, авиакомпании… И эти люди будут нести уголовную ответственность. По статье за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта с учетом особо крупного ущерба, по которой сейчас возбуждено уголовное дело, виновным лицам может грозить до двух лет колонии, — пояснил КП-Новосибирск юрист Константин Зиновьев. — А уже потом авиакомпания может подать гражданский иск о возмещении этого ущерба. Потому что и эвакуация самолета, и его дальнейшее восстановление обойдутся недешево. Это будет взыскиваться уже с конкретных лиц. Если же в произошедшем будет вина руководства авиакомпании — такую компенсацию могут потребовать учредители.

Пассажиры же, по словам юриста, обязаны получить компенсацию в любом случае. Как издержек, возникших из-за задержки рейса, так и морального ущерба. В авиакомпании обещают выплатить пассажирам по 100 тысяч рублей.

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