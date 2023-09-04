«Говорили, что моя дочь озабоченная»: мама новосибирской школьницы подает в суд на другую маму - за распространение сплетен

Есть подозрение, что девочку оклеветали.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирске мама девочки, которой объявили бойкот, подает в суд на одну из родительниц. За развитием этой истории наблюдала вся страна. Соне*, которая сломала позвоночник, объявили бойкот одноклассники и их родители. Ученица 3 «А» класса ходила на уроки одна, а другие дети сидели дома - их мамы и папы заявили, что неугодную девочку надо исключить из школы. Всему виной родительский конфликт. После травмы девочки ее мама начала писать во все инстанции письма с требованием проверки учителя, но за педагога вступился класс, и началась буквально родительская война.
По словам матери Сони, другие родители, чтобы выжить ее ребенка из класса, начали распространять сплетни. Взрослые твердили: «Соня ведет себя аморально! Пусть уйдет из класса». При этом они не скрывали, что ополчились больше на маму Сони, чем на девочку. Конфликт пытались решить школьные психологи, чиновники, прокуратура. В школе сменили директора. Каждая сторона стояла на своем. В итоге детей решили разделить. Для бастующих создали отдельный класс, а к Соне набрали новых детей.
Казалось, ситуацию уладили, но теперь мама девочки-изгоя решила заставить взрослых ответить за свои слова, которые опорочили честь ребенка.
ДОПРОСЫ МАМ
Дети уже вышли на учебу в 4-й класс, но после конфликта осталась еще пара нерешенных вопросов. Один из них: кто распространял слухи про Соню? Ведь родители бывших третьеклашек говорили, что девочка «пинается, предлагает снюс» и даже «склоняет одноклассников к действиям сексуального характера».
- Они говорили, что моя дочь озабоченная, затаскивает детей в туалет. Я написала заявление в полицию. Одну из родительниц вызвали на допрос. Сначала она написала, что узнала это от другой мамы, потом - что от своей дочки. Вторую маму тоже вызвали на допрос. Она написала, что узнала вообще от классного руководителя, - рассказала КП-Новосибирск мама Сони.
Женщина предоставила документы. Вот что пишет в объяснении вторая мама: «Узнала от классной руководительницы, что у малолетней Сони есть привычка пребывать совместно с кем-то в женском туалете. Больше никакой информацией не владею».
- Еще в документах написано, что классному руководителю о поведении Сони сказала ее одноклассница. Но почему взрослая женщина начала распространять эту информацию среди родителей? Почему не вызвала в школу меня с дочкой, эту девочку с ее мамой? Почему ничего не обсудили и начали распространять слухи? - возмущается мама Сони. - Делать выводы пока рано: посмотрим, что скажет полиция.
Правоохранители несколько раз отказывали матери Сони в возбуждении уголовного дела. Женщина обжаловала отказы, и прокуратура отправило дело на доследование.
МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА
КП-Новосибирск обратилась за комментарием к Наталье Высоцкой, судебному психологу-эксперту и юристу. Она объяснила, как должен был действовать педагог.
- Классный руководитель не имеет права распространять информацию об учащихся, тем более если она не проверена. Неэтично выносить подобные вещи ни в детский коллектив, ни в родительский. Классному руководителю надо было написать служебную записку директору и уже по его распоряжению направить информацию в отдел ПДН. А сотрудники провели бы проверку, - прокомментировала КП-Новосибирск Наталья Высоцкая, психолог-эксперт.
Если в ходе расследования будут найдены доказательства, что именно педагог распространила ложную информацию о девочке, то ее можно будет привлечь к ответственности.
- Уголовным законом предусмотрено такое понятие, как «клевета». За нее установлена ответственность в виде штрафа в размере до 5 миллионов рублей либо обязательные работы на срок до 480 часов, - уточнила специалист.
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