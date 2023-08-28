В Новосибирске набрали новый класс для девочки, которой третьеклассники объявили бойкот

В школу набрали новый класс. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Историю с третьеклассницей Соней* из Новосибирска обсуждала вся страна. Девочке, которая сломала позвоночник, объявили бойкот одноклассники. Все из-за того, что мама Сони требовала наказать учителя за травму дочери. В итоге третьеклашки неделями не ходили в школу, на уроки ходила одна Соня. Девочка плакала, переживала. А родители других детей писали петиции, требовали убрать ребенка из класса. При этом взрослые не скрывали, что ополчились не столько на ребенка, сколько на ее маму.

Конфликт пытались решить и школьные психологи, и чиновники от образования, и прокуратура. В школе сменился директор. Но никто из взрослых не хотел подвинуться в своей позиции. Мама Сони требовала наказать классного руководителя. Родители других детей – убрать из класса девочку. В итоге, было решено развести детей по разным классам. Соня осталась в классе одна, а для других ребят создали класс 4 «Д». Во время летних каникул в будущий 4 «А» был объявлен дополнительный набор. Сегодня, 28 августа, в гимназии состоялась перекличка. Соня вместе с мамой увидели будущих одноклассников.

- В нашем классе теперь 10 человек. Как я поняла, половина мальчиков, половина девочек. Это очень удобно, как в частной школе. Почти индивидуальное обучение, - рассказала КП-Новосибирск мама Сони. – Пообщались с родителями, все было хорошо.

По словам женщины, она уверена, что в класс набрали только сильных ребятишек. Дети все новые. Кстати, учиться 4 «А» и 4 «Д» по предварительной информации будут в первую смену, так что Соня все-таки встретиться и со своими прошлыми одноклассниками.

- У нас гимназия с углубленным изучением английского и еще нескольких предметов. Думаю, что в класс еще будет добор. Ведь массив отстраивается, и может, в течение года еще доберут ребят, - говорит мама девочки. – Классным руководителем нам поставили учительницу, которая уже преподавала у Сони, то есть ребенку учитель знаком. У нас были с ней небольшие разногласия, но она пообещала, что в этом учебном году все будет хорошо. И мы на это тоже настроились.

А что сама четвероклассница? Соня довольна и уже хочет обратно за парту.

- Дочка любит учиться и с детьми любит общаться. С нетерпением ждет начала учебного года, - подытоживает мама девочки.

*Имя девочки изменено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мама, я так рада»: ради девочки, которой 3 «А» объявил бойкот, набирают новый класс в гимназии

Ради девочки, которой 3 «А» объявил бойкот, набирают новый класс в новосибирской гимназии (подробности)

Девочка, которой устроили бойкот в гимназии, осталась одна в 3 «А»: других детей массово перевели в новый класс

Третьеклассница, которой устроили бойкот в новосибирской гимназии, осталась одна в 3 «А» (подробности)

«Родители признались, что им стыдно»: что сейчас происходит в элитной гимназии, где дети объявили бойкот третьекласснице

Забастовка в элитной новосибирской гимназии продолжается 11 дней (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber