«Мама, я так рада»: ради девочки, которой 3 «А» объявил бойкот, набирают новый класс в гимназии

В классе девочки останется часть ее прежних одноклассников. Фото: Иван ВИСЛОВ

История с третьеклассницей Соней*, которой объявили бойкот в новосибирской гимназии, кажется, подходит к своему завершению. Напомним, против девочки бойкотировал 3 «А»: дети не ходили на уроки почти месяц, а их родители требовали убрать Соню из класса. Мол, школьница плохо себя вела. Но потом выяснилось, что бойкотировали не столько ребенка, сколько маму. Еще в 2022 году девочка играла вместе с другими детьми на горе снега в школьном дворе и получила перелом позвоночника, мама Сони требовала наказать виновных. Другие родители встали за учительницу горой, и в итоге 24 ребенка не вышли на учебу. На уроки ходила одна Соня, пока другим родителям не пообещали: для детей создадут новый, 4 «Д» класс, без Сони.

Что делать с девочкой дальше, в начале каникул было непонятно. И вот за месяц до нового учебного года ситуация прояснилась: ради ребенка набирают 4 «А» класс. Об этом КП-Новосибирск сообщила мама ученицы.

- Дети, чьи родители были зачинщиками бойкота, будут учиться в 4 «Д». В классе Сони останется часть ее прежних одноклассников, а еще придут сильные в учебе дети из других школ. Насколько я знаю, в нашем 4 «А» будут учиться дети друзей семьи, которые раньше не могли попасть в гимназию из-за нехватки мест, - объяснила КП-Новосибирск мама Сони.

- Как вы с Соней отреагировали на такое решение?

- Ее реакция была: «Мама, я так рада!». Она с удовольствием будет общаться с теми детьми, которые останутся, и подружится с новенькими ребятишками. А у меня, как у мамы, была бы еще одна просьба: развести 4 «А» и 4 «Д» по сменам, чтобы они не пересекались вообще… Если в 4 «Д» останется тот классный руководитель, который был в 3 «А», на мой взгляд, может быть новый конфликт.

А что сама гимназия? Ситуацию пока не комментируют, но в группе учреждения в соцсетях висит объявление о наборе в 4-й класс.

Однако кто же будет классным руководителем в 4 «А»? А во сколько педагог в 4 «Д» и новые ученики обойдутся гимназии? Сколько будет детей в классах? Ответов на эти вопросы пока нет. Чтобы прояснить ситуацию, КП-Новосибирск направила запрос в мэрию города.

* Имя девочки изменено.

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