В хлебе - дохлая мышь, а в мидии - настоящий жемчуг: самые неожиданные и шокирующие находки в еде

В еде можно найти много «сюрпризов». Фото: предоставлено Ольгой/предоставлено семьей Юрьевых/сообщество «Чаны. Черный и Белый список» ВКонтакте
Покупая продукты в магазине, мы не подозреваем, что можем получить кота в мешке. На упаковке всегда указаны основной состав и содержимое. А уже дома в обычном хлебе можно обнаружить все, от таракана до… мертвой мыши. Мы подготовили подборку 5 «сюрпризов», которые новосибирцы находили в еде.
«ЧУТЬ ЗУБ НЕ СЛОМАЛА»
Жительница Новосибирска нашла черный жемчуг в мидии из рыбного магазина. Ольга купила морепродукты и ела их с особой осторожностью, чтобы избежать осколков створок в мясе моллюска. Видимо, это и помогло ей не проглотить жемчужину.
- За ужином почувствовала что-то твердое. Чуть зуб не сломала! Сначала подумала, что это камень, но когда достала, увидела, что он кругленький, переливается. Да это же жемчуг! - рассказала КП-Новосибирск Ольга.
Женщина хочет вставить жемчужину в ювелирное украшение. Фото: предоставлено Ольгой
Женщина засомневалась в подлинности своей находки и полезла в интернет. Оказалось, что такие случаи уже были и люди действительно находили в мидиях жемчуг. Она маленькая и не имеет никакой ценности, но Ольга ее не выкинула. Наоборот, решила сделать для дочери ювелирное изделие, чтобы в нем была вставка с этим жемчугом.
«РЕЗИНОВАЯ» ЕДА
Не все находки в еде счастливые. Например, женщина из Новосибирска купила в магазине чиабатту, а разломав ее, обнаружила внутри кусок резиновой перчатки. Видимо, хлеб такой вкусный, что его с руками отрывают. В прямом смысле слова.
В хлебе была часть резиновой перчатки. Фото: «ЧС54 | Новосибирск».
- Ужас! Других слов у меня нет! Купили сегодня чиабатту. Сказать, что я в шоке от увиденного, - это ничего не сказать! Будьте аккуратны, - возмутилась подписчица в группе «ЧС54 | Новосибирск».
Перчатка была в сырке. Фото: сообщество «Чаны. Черный и Белый список» «ВКонтакте»
Остатки перчатки обнаружила и жительница из Чановского района. Надкусила творожный сырок, а там резина. Но девушку это не расстроило: она сказала, что начинку все равно не ест, так что вечер не испорчен.
ХЛЕБ С «ДОБАВКОЙ»
Уберите слабонервных от экрана. Одна из жительниц столицы Сибири нашла в буханке хлеба дохлую мышь. Семья села завтракать, и необычные вкрапления обнаружила старшая дочка. Подумали, что это добавки, которые часто встречаются.
Следующими за стол сели муж с сыном. Они достали из упаковки несколько кусочков и поняли, что с хлебом что-то не то.
Мышь обнаружили за завтраком. Фото: предоставлено семьей Юрьевых
- Хлеб нарезной был, мы достали все кусочки и поняли, что внутри булки - дохлая мышь, - с отвращением вспоминает Татьяна. - Извиняюсь за физиологические подробности, но нас просто вырвало.
Татьяна понесла буханку обратно в ларек, где ее купили. Ей предложили вернуть деньги, но она отказалась.
КОРНИШОНЫ С ОСТРИНКОЙ
Опасную банку с огурцами женщина купила в супермаркете. Открыла ее, начала есть и обомлела от находки: среди корнишонов лежал огромный кусок битого стекла.
Осколок стекла был внутри банки. Фото: предоставлено Александрой Соловьевой
- Хорошо, что вовремя заметила, - поделилась горожанка.
Сибирячка посоветовала землякам быть внимательными при покупке таких товаров.
«МЕНЯ ЧУТЬ НЕ УБИЛИ»
В одной из популярных сетей фастфуда горожанка была не рада обеду. Девушка заказала блюдо, а развернув упаковку, нашла внутри лезвие.
- Меня чуть не убили. Я чудом не проглотила кусок лезвия! - написала возмущенная сибирячка на сайте «Фламп».
Сибирячка нашла в еде лезвие. Фото: «Фламп»
По словам девушки, сотрудники общепита пообещали разобраться в случившемся. А ей в качестве извинения предложили купон на еду. Она отказалась.
Девушка думает, что это мог сделать кто-то из сотрудников кафе, чтобы испортить репутацию сети.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Чуть зуб не сломала!»: девушка нашла черный жемчуг в мидиях, которые купила в обычном супермаркете
В Новосибирске девушка нашла жемчуг в мидии из рыбного магазина (подробности)
Новосибирцам продали в киоске хлеб с дохлой мышью
«Добавку» в буханке сибиряки обнаружили, когда сели завтракать (подробности)
Сибирячка нашла лезвие в блюде, купленном в популярном кафе
По словам девушки, она чудом не проглотила смертельно опасный предмет (подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер