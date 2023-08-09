В хлебе - дохлая мышь, а в мидии - настоящий жемчуг: самые неожиданные и шокирующие находки в еде

В еде можно найти много «сюрпризов». Фото: предоставлено Ольгой/предоставлено семьей Юрьевых/сообщество «Чаны. Черный и Белый список» ВКонтакте

Покупая продукты в магазине, мы не подозреваем, что можем получить кота в мешке. На упаковке всегда указаны основной состав и содержимое. А уже дома в обычном хлебе можно обнаружить все, от таракана до… мертвой мыши. Мы подготовили подборку 5 «сюрпризов», которые новосибирцы находили в еде.

«ЧУТЬ ЗУБ НЕ СЛОМАЛА»

Жительница Новосибирска нашла черный жемчуг в мидии из рыбного магазина. Ольга купила морепродукты и ела их с особой осторожностью, чтобы избежать осколков створок в мясе моллюска. Видимо, это и помогло ей не проглотить жемчужину.

- За ужином почувствовала что-то твердое. Чуть зуб не сломала! Сначала подумала, что это камень, но когда достала, увидела, что он кругленький, переливается. Да это же жемчуг! - рассказала КП-Новосибирск Ольга.

Женщина хочет вставить жемчужину в ювелирное украшение. Фото: предоставлено Ольгой

Женщина засомневалась в подлинности своей находки и полезла в интернет. Оказалось, что такие случаи уже были и люди действительно находили в мидиях жемчуг. Она маленькая и не имеет никакой ценности, но Ольга ее не выкинула. Наоборот, решила сделать для дочери ювелирное изделие, чтобы в нем была вставка с этим жемчугом.

«РЕЗИНОВАЯ» ЕДА

Не все находки в еде счастливые. Например, женщина из Новосибирска купила в магазине чиабатту, а разломав ее, обнаружила внутри кусок резиновой перчатки. Видимо, хлеб такой вкусный, что его с руками отрывают. В прямом смысле слова.

В хлебе была часть резиновой перчатки. Фото: «ЧС54 | Новосибирск».

- Ужас! Других слов у меня нет! Купили сегодня чиабатту. Сказать, что я в шоке от увиденного, - это ничего не сказать! Будьте аккуратны, - возмутилась подписчица в группе «ЧС54 | Новосибирск».

Перчатка была в сырке. Фото: сообщество «Чаны. Черный и Белый список» «ВКонтакте»

Остатки перчатки обнаружила и жительница из Чановского района. Надкусила творожный сырок, а там резина. Но девушку это не расстроило: она сказала, что начинку все равно не ест, так что вечер не испорчен.

ХЛЕБ С «ДОБАВКОЙ»

Уберите слабонервных от экрана. Одна из жительниц столицы Сибири нашла в буханке хлеба дохлую мышь. Семья села завтракать, и необычные вкрапления обнаружила старшая дочка. Подумали, что это добавки, которые часто встречаются.

Следующими за стол сели муж с сыном. Они достали из упаковки несколько кусочков и поняли, что с хлебом что-то не то.

Мышь обнаружили за завтраком. Фото: предоставлено семьей Юрьевых

- Хлеб нарезной был, мы достали все кусочки и поняли, что внутри булки - дохлая мышь, - с отвращением вспоминает Татьяна. - Извиняюсь за физиологические подробности, но нас просто вырвало.

Татьяна понесла буханку обратно в ларек, где ее купили. Ей предложили вернуть деньги, но она отказалась.

КОРНИШОНЫ С ОСТРИНКОЙ

Опасную банку с огурцами женщина купила в супермаркете. Открыла ее, начала есть и обомлела от находки: среди корнишонов лежал огромный кусок битого стекла.

Осколок стекла был внутри банки. Фото: предоставлено Александрой Соловьевой

- Хорошо, что вовремя заметила, - поделилась горожанка.

Сибирячка посоветовала землякам быть внимательными при покупке таких товаров.

«МЕНЯ ЧУТЬ НЕ УБИЛИ»

В одной из популярных сетей фастфуда горожанка была не рада обеду. Девушка заказала блюдо, а развернув упаковку, нашла внутри лезвие.

- Меня чуть не убили. Я чудом не проглотила кусок лезвия! - написала возмущенная сибирячка на сайте «Фламп».

Сибирячка нашла в еде лезвие. Фото: «Фламп»

По словам девушки, сотрудники общепита пообещали разобраться в случившемся. А ей в качестве извинения предложили купон на еду. Она отказалась.

Девушка думает, что это мог сделать кто-то из сотрудников кафе, чтобы испортить репутацию сети.

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