«Кто-то усердно работал»: сибирячка нашла перчатку в детском творожном сырке

Покупательница не готова отказываться от любимой марки. Фото: сообщество «Чаны. Черный и Белый список» «ВКонтакте»

Сибирячка купила творожный сырок в поселке Чаны и обнаружила внутри резиновую перчатку: об этом она рассказала в группе сообществе «Чаны. Черный и Белый список» «ВКонтакте».

— Сырок отказался с сюрпризом внутри (фрагментом резиновой перчатки). Сами сырки очень вкусные, но такую начинку я не люблю. Никто не в шоке, вечер не испорчен, — написала сибирячка.

Подписчики с юмором обсуждают ситуацию:

— Ну хоть что-то в перчатках делают, — говорит подписчица.

— Прикольно, кто-то усердно работал, — пошутила женщина.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Стоит написать в СЭС

Новосибирские юристы уверены — можно засудить производителя или продавца за некачественный товар.

— Первым делом стоит написать жалобу в Роспотребнадзор и в СЭС. Сам некачественный сырок надо сфотографировать, хорошо бы еще и найти свидетелей, как вы его открыли. Также можно написать претензии производителю и продавцу — часто такие претензии решаются в досудебном порядке, — рассказала новосибирский юрист Инесса Рябинина.

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