«Какой ужас!»: сибирячка чуть не проглотила битое стекло, найденное в банке с огурцами

Корнишоны женщина купила в местном супермаркете. Фото: предоставлено Александрой Соловьевой.
Жительница Оби едва не проглотила кусок стекла, найденный в банке корнишонов. Сибирячка купила их в одном из местных супермаркетов. Об этом возмущенная женщина рассказала КП-Новосибирск в среду, 14 июля
— Вчера открыла банку, однако внутри помимо огурцов обнаружила разбитое стекло, чудом его заметили и не проглотили, — поделилась горожанка.
Судя по фото, острый «ингредиент» оказался весьма внушительных размеров. Женщина также рассказала о случившемся в одном из местных пабликов. Комментаторов такая находка возмутила.
— Какой ужас!
— Повезло, что заметили и не съели!
— Обратитесь в Роспотребнадзор, — посоветовали сибиряки в группе «Город Обь Онлайн».
В свою очередь сибирячка посоветовала землякам быть внимательными при покупке таких товаров.
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