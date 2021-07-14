«Какой ужас!»: сибирячка чуть не проглотила битое стекло, найденное в банке с огурцами

Корнишоны женщина купила в местном супермаркете. Фото: предоставлено Александрой Соловьевой.

Жительница Оби едва не проглотила кусок стекла, найденный в банке корнишонов. Сибирячка купила их в одном из местных супермаркетов. Об этом возмущенная женщина рассказала КП-Новосибирск в среду, 14 июля

— Вчера открыла банку, однако внутри помимо огурцов обнаружила разбитое стекло, чудом его заметили и не проглотили, — поделилась горожанка.

Судя по фото, острый «ингредиент» оказался весьма внушительных размеров. Женщина также рассказала о случившемся в одном из местных пабликов. Комментаторов такая находка возмутила.

— Какой ужас!

— Повезло, что заметили и не съели!

— Обратитесь в Роспотребнадзор, — посоветовали сибиряки в группе «Город Обь Онлайн».

В свою очередь сибирячка посоветовала землякам быть внимательными при покупке таких товаров.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.