«Я его ела»: сибирячке продали чиабатту с резиновой перчаткой вместо начинки

30 Март 2020 2020-03-30T07:39:28+03:00

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Жительница Новосибирска в одном из супермаркетов купила хлеб. Дома, когда его ела его, вдруг заметила, что из выпечки торчит что-то странное голубого цвета. Внутри оказался кусок одноразовой перчатки. Возможно, кто-то из пекарей оставил ее в тесте. Фото находки сибирячка опубликовала в соцсети.

— Ужас! Других слов у меня нет! Купили сегодня чиабатту, сказать, что я в шоке от увиденного, это ничего не сказать! Будьте аккуратны, — возмутилась подписчица в группе «ЧС54 | Новосибирск». Там же она опубликовала фотографию «сюрприза».

Сибирячка обнаружила «сюрприз», когда начала есть. Фото: «ЧС54 | Новосибирск».

Юрист Марина Пьянкова объяснила, как поступить в этой ситуации.

— Если здесь никакого вреда для потребителя не было, то есть кусок перчатки не проглотили, пока ели хлеб, то в магазин нужно обратиться с претензией и требованием вернуть деньги за некачественный товар. Также потом обратиться в Роспотребнадзор, — рассказала КП-Новосибирск юрист.

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