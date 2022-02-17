Сибирячка нашла лезвие в блюде, купленном в популярном кафе. Фото: "Фламп".

Жительница Новосибирска нашла лезвие в блюде, купленном в популярном общепите на улице Военной. О случившемся девушка написала на сайте «Фламп».

— Меня чуть не убили. Я чудом не проглотила кусок лезвия! — написала возмущенная сибирячка.

Девушка сопроводила пост фотографией, на которой в начинке блюда виден большой кусок лезвия.

По словам девушки, сотрудники общепита пообещали разобраться в случившемся. А ей в качестве извинения предложили купон на еду.

— Какой купон? Меня сейчас чуть жизни не лишили, а мне купон дают, — добавила девушка.

Некоторые комментаторы предположили, что лезвие в блюдо завернули намеренно. Например, по их мнению, это мог сделать кто-то из сотрудников, чтобы испортить заведению репутацию.

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