«Ночью сосед стукнул его палкой»: новосибирский пансионат ответил на обвинения в избиении ветерана

Родственники считают, что месяц в пансионате подорвал здоровье 98-летнего ветерана. Фото: Предоставлено дочерью потерпевшего

98-летний ветеран Великой Отечественной войны был избит в пансионате «Рэмели». В итоге пенсионер умер в больнице от отека легких. После оглашения истории в СМИ на пансионат градом посыпались жалобы. И вот только сейчас руководство частного дома престарелых дает комментарии. Подробности - в материале КП-Новосибирск.

Так ветеран выглядел до поступления в пансионат. Фото: Предоставлено дочерью потерпевшего

ЗАБРАЛА ГРЯЗНОГО И С СИНЯКАМИ

КП-Новосибирск уже писала про жалобы горожан на пансионат «Рэмели». Первая история была рассказана дочерью Ивана Серапионовича Ларионова, ветерана Великой Отечественной войны.

Нина Кувшинова пыталась сочетать работу преподавателя и уход за тяжелобольным отцом, но не справлялась и нашла для него частный пансионат. Только вот на встречи с отцом ее в итоге не пускали из-за карантина, а 30 мая Нина забрала папу домой истощенного, грязного и с синяками. Накануне ей позвонила сиделка и сказала, что если та хочет спасти отца, то ему в пансионате не место.

Дочь зафиксировала побои у врача и забрала в другой пансионат. Фото: Предоставлено дочерью потерпевшего

Дочь расторгла договор и перевезла ветерана в другой пансионат, но это не помогло: через две недели 98-летнему участнику Великой Отечественной стало хуже, он попал в больницу в тяжелом состоянии. Нина Кувшинова привлекла юриста и обратилась в СМИ, после серии публикаций прокуратура начала проверку, а СКР возбудил уголовное дело. Иван Ларионов в итоге скончался от отека легких в ночь на 26 июня.

- Врачи провели вскрытие. Мой отец скончался от отека легких на фоне сердечной недостаточности - так указано в заключении о смерти. Врачи отметили также ишемию внутренних органов. Хронические заболевания могли усугубиться в результате стресса. Он был долгожителем, но события в пансионате могли ускорить смерть, - рассказала КП-Новосибирск дочь ветерана Нина Кувшинова.

Родственники других постояльцев стали выходить на журналистов с жалобами. А управляющая пансионатами ООО «Гармония» не давала комментариев. Сейчас специалист пресс-службы компании Руслан Серазетдинов прокомментировал скандал.

Синяков и ссадин было больше, чем говорят в пансионате. Фото: Предоставлено дочерью потерпевшего

«БРОДИЛ НА ОЩУПЬ, НЕРВИРУЯ ДРУГИХ»

По версии компании, ветерана Великой Отечественной ударил костылем сосед по палате - отсюда синяки и ссадины. После конфликта 98-летний мужчина прожил в пансионате еще две недели.

- Инцидент нами зарегистрирован утром 15 мая в 8.12. Иван Серапионович ночью бродил на ощупь, нервируя других постояльцев. В комнате жили еще два дедушки, один из них не выдержал и ночью ударил его костылем, - сообщили в пресс-службе «Рэмели». - Иван Серапионович получил гематому и одну-две ссадины, которые тут же были обработаны. Обидчика и Ивана Серапионовича перевели в разные комнаты, они жили отдельно. Мы попросили родственников обидчика забрать его, чтобы подобных инцидентов не повторилось. Сиделка подала руководителю объяснительную. После этого Иван Серапионович порядка двух недель находился в пансионате, дежурный ежечасно заходил в палату по два-три раза.

В пансионате подчеркнули, что жалоб от дочери ветерана Нины Кувшиновой к ним не поступало.

- В рамках компании есть протоколы, по которым постояльцам оказывается уход. С 2014 года более 10 тысяч постояльцев прошли лечение и получили уход в пансионатах компании. Искренне сомневаюсь, что отца Нины могли настолько запустить, - заявил специалист «Рэмели».

Дочь говорит, не могла попасть к отцу - не пускали из-за карантина по ОРВИ с 12 мая.

- Вы же видели фото: он весь избит. Разве это один раз ударили? - недоумевает Нина Кувшинова.

Полковник в отставке скончался в скандальном пансионате от сердечного приступа. Фото: Предоставлено сыном потерпевшего

ПОЧЕМУ НЕ ВЫЗВАЛИ СКОРУЮ

У представителя компании есть ответы и для других родственников. Так, новосибирец Евгений Дудин попросил прокуратуру проверить факт смерти его отца в другом филиале пансионата под брендом «Рэмели» - в 3-м Крупском переулке. Через 5 дней после визита сына пенсионер скончался в пансионате. Еще одна жительница Новосибирска, Ксения, также пожаловалась на проблему с вызовом скорой в пансионате, что, по ее мнению, могло ухудшить здоровье ее отца и привело к трагедии. Как же работают сотрудники пансионата со сложными случаями?

- У сотрудников есть протокол: видя кризисное состояние пациента, они звонят в скорую, затем уведомляют родственников и управляющего. Но бывают разные ситуации, в которых может быть принято решение оперативно использовать аптечку скорой помощи, которая есть в корпусе. Например, при падении давления можно оперативно справиться, не вызывая скорую», если сотрудник и управляющий примут решение, что это не кризисная ситуация. Во всех остальных случаях принимается решение о вызове скорой, - объяснили КП-Новосибирск в пресс-службе «Рэмели».

Прокуратура проверяет смерть ветерана труда в пансионате. Фото: Предоставлено родными

Раньше в пансионате были тревожные кнопки, но потом от них отказались.

- Изначально тревожные кнопки были установлены во всех палатах для всех постояльцев, но очень многие пациенты пребывают в состоянии деменции, и практически все тревожные кнопки были уничтожены. Сейчас в рамках пансионата принят протокол, что раз в час палату посещают два или три раза. Это дежурный осмотр и питьевой режим. Учитывая, что в одной палате максимальное количество постояльцев - три человека, этого достаточно, - прокомментировали в «Рэмели».

Действительно ли в пансионате делали все возможное, чтобы сохранить жизни и здоровье пациентов, выяснит проверка прокуратуры. Прощание с 98-летним ветераном Великой Отечественной войны Иваном Серапионовичем Ларионовым запланировано на 30 июня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Забери деда, чтобы выжил»: 98-летний ветеран оказался в реанимации после издевательств в частном доме престарелых

В Новосибирске ветеран Великой Отечественной войны рассказал, что его били в частном доме престарелых (подробнее)

За неделю превратили его в «овощ»: пенсионер умер в частном доме престарелых, куда его отправила дочь

Новосибирец умер в пансионате той же фирмы, где случился скандал с побоями 98-летнего ветерана (подробнее)

«Ее смерть скрыли от нас, 11 дней она пролежала в морге»: еще одна пенсионерка умерла в скандальном пансионате Новосибирска

Умершую в новосибирском пансионате пенсионерку 11 дней продержали в морге, не сообщив родным о ее смерти (подробнее)

«Кто-то ему аккуратно срезал трубку»: пенсионер умер после двух недель в скандально известном частном пансионате для престарелых

Еще один новосибирский пенсионер умер после двух недель жизни в печально известном доме престарелых (подробнее)