С матери девочки, против которой в новосибирской гимназии устроили забастовку, хотят взыскать 100 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новый поворот получила история с забастовкой третьеклассников в новосибирской гимназии. Учительница 3 «А» класса, в котором разразился скандал, выиграла спор в суде первой инстанции с матерью ученицы. Той самой, против которой родители и дети затеяли забастовку. Педагог доказала, что женщина распространяла в отношении нее недостоверные сведения. Подробнее – в материале КП-Новосибирск.

«УШЛА ПО СОБСТВЕННОМУ, А НЕ ИЗ-ЗА СКАНДАЛА»

Решение появилось на сайте Октябрьского районного суда. Известно, что учитель из бастующего 3 «А» обратилась с иском о защите чести и достоинства. Она заявила, что мать ученицы распространила о ней ложную информацию в соцсетях и мессенджере. Требовала моральную компенсацию - 300 тысяч рублей. Судилась из-за сообщения, в котором мама девочки заявляла, что с прошлого места работа педагога выгнали со скандалом:

– Вот и Бобкова* - человек, закончивший педучилище, непонятно как оказалась сначала в одной престижной школе, а потом после грандиозного скандала, все по тем же причинам, она была изгнана с позором из лицея, ушла в декрет, и когда вышла из декрета о скандале забыли, - дословно звучал пост, который изучал суд.

В итоге суд установил, что сведения эти не соответствую действительности. Педагог с 1993 работает учителем начальных классов, имеет высшую квалификацию и положительные характеристики. А с прошлого места работы ушла по собственному желанию, а не из-за скандала, - заключили там.

Однако требования педагога суд удовлетворил частично. Он обязал мать девочки опровергнуть недостоверные данные, а также выплатить учительнице 100 тысяч рублей моральный компенсации. Решение суда в законную в силу не вступило.

КП-Новосибирск связалась с учительницей Бобковой и попросила ее прокомментировать ситуацию. Но та ответила, что не готова, так как находится в отпуске. Отметила при этом, что забастовку родителей других детей против девочки она не поддерживала. А доводы об этом матери Сони* назвала попыткой ее оболгать.

«МЫ НАПИСАЛИ ВСТРЕЧНЫЙ ИСК»

У Натальи свое видение ситуации. Она намерена обжаловать решение, как только оно вступит в законную силу.

– Я считаю, что суд не давал нашей стороне высказаться, отвергал наших свидетелей. Я попросила предоставить доказательства. Сказала, что я не помню, чтобы такое говорила. Мне доказательств, именно нотариально заверенных, не предоставили, – рассказала КП-Новосибирск Наталья. - Мы написали встречный иск на Бобкову, суд его тоже отверг. Сказал подавать встречный иск по защите моих чести и достоинства по месту ее прописки. Мы подали.

Женщина считает, что в суде не учли, что 3 «А» класс устроил против ее дочери забастовку. Девочка месяц ходила на уроки одна, а ее мама противостояла всему родительскому комитету. При этом женщина по-прежнему считает, что именно педагог инициировала забастовку и поддерживала родителей на всем ее продолжении.

– Учитель не должен так себя вести. Не должен стравливать детей и родителей! – говорит Наталья.

УГРОЖАЮТ ОЧЕРЕДНОЙ ЗАБАСТОВКОЙ

По словам Натальи, обстановка в гимназии по-прежнему напряженная. Директора, во время работы которой разразился конфликт, уволили. А новая руководитель в стенах школы долго не продержалась – написала заявление по собственному желанию. Сейчас в гимназии нет нового директора, работает исполняющая обязанности руководителя.

– Несколько учителей в школе хотят, чтобы с ними согласовали нового директора. Требуют, чтобы в гимназии была чуть ли не выборная система. В противном случае угрожают новой забастовкой. По моим данным, они отправляли обращения в департамент образования, министерство образования. В них писали, что в случае неудовлетворения их требований, они продолжат предыдущий опыт забастовки. Заявляют, что 22 класса 1 сентября не выйдут на учебу, – рассказала КП-Новосибирск Наталья.

Наталья добавила, что не понимает, почему вообще в школах такое возможно. И за бойкоты никто не несет ответственности.

– Никто не понес наказания за забастовку против моей дочери. Получается, только я! Хотя это мой ребенок пострадал, понес тяжкий вред здоровью. А меня за фразу, что нужно уволить учительницу, по вине которой пострадала моя дочь, оштрафовали на 100 тысяч рублей, – говорит Наталья.

«ХА-ХА, МЫ ТЕБЯ ВЫЖИЛИ ИЗ КЛАССА»

Наталья говорит, что судьба 3 «А» класса до конца не ясна. Женщина хочет, чтобы их класс сохранили. Но чтобы убрали из него детей, чьи родители главные зачинщики забастовки. У остальных родителей, говорит Наталья, нейтральная и адекватная позиция по отношению к происходящему.

- На Дне города мы случайно встретили одноклассницу Сони. Как раз мама этой девочки обвиняла мою дочь в ужасных вещах. Так эта девочка, увидев Соню, засмеялась и сказала: «Ха-ха, мы тебя выжили из класса!», – поделилась Наталья.

Наталья говорит, что по-прежнему не собирается переводить дочь в другую школу.

– Соня хорошо окончила 3-й класс, на 4 и 5. Сейчас самое главное для меня, чтобы мой ребенок был в психологической и физической безопасности, – заключила Наталья. – Мы будем двигаться в правовом поле, писать жалобы, смотреть за ситуацией.

Во встречном иске, который Наталья подала на педагога (документ есть в распоряжении редакции), женщина требует признать сведения, которые педагог распространяла о ней в СМИ, недействительными, и моральную компенсацию в 500 тысяч рублей.

Ранее «Комсомолка» писала, что в конце апреля 2023 года родители третьеклассников объявили забастовку и не привели детей на уроки. Они сплотились против девочки Сони. Конфликт зрел с 2022 года. Тогда зимой детей отпустили с уроков пораньше, и они играли на неубранной куче снега на территории школы. Соню нечаянно толкнули, в результате чего девочка получила компрессионный перелом позвоночника. Мама девочки, пытаясь найти виновных, начала писать заявления во все инстанции. Она считает, что в случившемся виновата учительница, не уследившая за детьми и отпустившая их раньше с уроков. А родители одноклассников встали на сторону педагога и школы.

*Имена и фамилии героев в изменены

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