«Люди ночи не спали, украшали, а вы все разворотили»: новосибирцы разгромили пешеходную улицу Ленина после Дня города

Некоторые композиции разрушены. Фото: Артем МАХУТОВ/Даниил МАШКОВ

День рождения Новосибирска прошел, а последствия убирают до сих пор. По соцсетям разлетелись фото и видео, как новосибирцы разбирают по частям цветочные композиции на пешеходной улице Ленина. В комментариях горожане захлебывались от возмущения. Ведь улицу украшали флористы со всего мира, это был фестиваль цветов, который должен был проработать до 2 июля. Но от цветов уже ничего не осталось… Особенно досталось композиции со стогом сена.

Особенно досталось композиции со стогом сена. Фото: Артем МАХУТОВ/Даниил МАШКОВ

- То за торт драки (давка была во время раздачи бесплатного торта), то цветы домой тащат. Спасибо вам «люди» за испорченную красоту! — комментируют новосибирцы людей, растащивших живые цветы.

- Без слез не взглянешь. Такого никто не ожидал.

- Как будто первый раз цветы видят, дерут как варвары.

- Люди ночи не спали, украшали, а вы все разворотили.

Цветы вытоптали. Фото: Даниил МАШКОВ

Корреспонденты КП-Новосибирск прогулялись по улице Ленина после праздника и посмотрели, что осталось от цветочных композиций. Действительно: разбросанное сено, вытоптанные цветы, разрушенные локации.

Некоторые цветы забрали с собой. Фото: Даниил МАШКОВ

- Ночью все было еще в более ужасном состоянии, и начали уборку тоже ночью. Охранник рассказал, что пьяные люди начали выходить из баров и все крушить. Цветы сильно вытоптали, сено раскидали, - рассказали КП-Новосибирск работники местных кафешек.

В фотозоне порвали пол. Фото: Даниил МАШКОВ

Уборка идет до сих пор. Если стога сена удалось аккуратно собрать, то как будут восстанавливать цветы пока непонятно.

Все разбросано по локации. Фото: Даниил МАШКОВ

- Флористические композиции - длительный и трудоемкий процесс. Мы увидели, как горожане отнеслись к труду... Видимо, подумали, что День города закончился и все красивое нужно унести к себе домой. Наверно, это показатель того, что людям понравилось. Жаль, конечно, что все так вышло, - рассказала КП-Новосибирск Ирина Соловьева, начальник управления культуры мэрии города Новосибирска.

- Будете как-то восстанавливать композиции?

- Мы сейчас будет восстанавливать то, что возможно восстановить. Охрана там конечно стоит, и они стараются следить за порядком... Будем продолжать учить ценить прекрасное наших горожан.

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