«Толкались, боялись, что всем не хватит»: новосибирцы устроили давку за бесплатными биточками из щуки на День города

Новосибирцы устроили давку за биточками из щуки на Михайловской набережной. Фото: Анастасия ГОЛОВАНОВА

В Новосибирске 25 июня на Михайловской набережной собралось сотни людей и более 60 поваров. В честь 130-летия Новосибирска кулинары решили поставить рекорд по количеству приготовленных биточков из сибирской щуки.

Ростовая кукла повара Фото: Анастасия ГОЛОВАНОВА

Старт был дан в 12.00. Почти два часа шеф-повара под пристальным вниманием городской администрации, голодных зрителей и агентства регистрации рекордов – готовили блюдо.

Биточки готовили около двух часов. Фото: Анастасия ГОЛОВАНОВА

- Выбрали именно щуку, потому что это рыба с ярко выраженным вкусом. На биточки было потрачено 39 батонов, около 7 килограммов масла, 14 кило сливок 33%, 300 кило рыбы. Были и специи: перец, мускатный орех, соль, – рассказала КП-Новосибирск Наталья Пятых, директор Сибирской гильдии шеф-поваров.

Команда поваров с Владом Копыловым. Фото: Анастасия ГОЛОВАНОВА

В итоге – к столу из желающих отведать нежнейшие биточки выстроилась очередь. Многие так хотели унести котлеты с собой, что готовы были сносить ограждения и всех на своем пути.

Новосибирцам раздали биточки. Фото: Анастасия ГОЛОВАНОВА

- Я первый раз пробую блюдо из щуки и могу смело сказать – очень вкусно! Правда тут меня чуть не задавили женщины, толкались, боялись, что им не хватит, – делится Екатерина Вязых, зрительница.

:Повара приготовили 1130 биточков. Фото: Анастасия ГОЛОВАНОВА

- Биточки были вкусные, но мало, в следующий раз нужно приготовить 3000, чтобы уж точно на всех хватило, – дал совет Дмитрий Корниенко, зритель.

Организаторы уверяют, что одними биточками не ограничатся. В планах на сегодня у них еще приготовление большого пирога из щуки и конкурс по ловле рыбы.

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