«Люди как будто одичали»: новосибирцы массово начали разбирать цветы на улице Ленина

Новосибирцы начали массово разбирать цветы, которыми флористы украсили улицу Ленина. Фото: стоп-кадр из видео АСТ-54 Black

В Новосибирске жители и гости города начали массово разбирать цветы, которыми флористы украсили улицу Ленина. Девушки собирали целые букеты и уносили их с собой.

Запись появилась в телеграм-канале «АСТ-54 Black». Поздно вечером 25 июня, когда народу стало поменьше, люди решили, что Фестиваль цветов завершен и можно ломать композиции. Причем в этом участвовали не только молодые сибирячки, но и взрослые женщины с детьми.

− Мужчины, радуйте своих женщин ПОКУПНЫМИ цветами, − подписал публикацию автор.

В комментариях интернет-пользователи бурно отреагировали на увиденное.

− Люди как будто одичали!

− Честно, обидно, что люди старались создать красоту. Но никто не оценил это, все разнесли и еще растащили, − высказали свое мнение новосибирцы.

Улица Ленина во всей красе. Фото: Анастасия ХРОМЫХ

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