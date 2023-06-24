«Было неприятно»: космонавт Анна Кикина впервые рассказала, как корабль «Союз» столкнулся с кусочком метеорита

Анна Кикина прилетела в Новосибирск в канун Дня города.
Фото: Анастасия ГОЛОВАНОВА
Космонавт Анна Кикина прилетела в родной Новосибирск. Сейчас она - единственная девушка-космонавт в отряде «Роскосмоса». 5 октября 2022 года Анна в составе международного экипажа отправилась на МКС. Спустя 157 дней вернулась на Землю. В стенах НГУ Анна встретилась со студентами и просто фанатами космоса.
- Самое интересное и запоминающееся ощущение - чувство невесомости. Это такое обезвешенное состояние. Состояние нулевой плавучести, очень похоже на то, как будто ты находишься в толще воды, и двигаешься плавно. Если начать двигаться быстро, то это состояние нарушается, - рассказала КП-Новосибирск Анна Кикина.
Анна Кикина рассказала о полете. Фото: Вера ИВАНОВА
А студентов интересовало все до мелочей: как мыла голову, что ела, было ли ей одиноко. У Анны прекрасные волосы и, действительно, их мытье было отдельным испытанием.
- Это процесс трудоемкий, и занимает много времени в невесомости. Трудность заключается в том, чтобы извлечь из большой емкости нужное количество воды, которую нужно было распределить по волосам, намочить их и кожу головы. Я прокачала свои навыки, и от двух с половиной часов я стала выполнять эту процедуру за всего лишь 1 час 10 минут, - поделилась она.
В аудитории — аншлаг. Фото: Вера ИВАНОВА
Участники встречи поинтересовались, как ощущалось отделение ступеней ракеты внутри.
- Я думала, что будет такой резкий рывок, толчок. Рывок был, да, но на удивление не такой сильный. Похоже на отделение вагонов поезда.
Микрометеорит пробил обшивку «Союза МС-22». Фото: t.me/roscosmos_gk
- А что было самое страшное во время полета?
- Не могу назвать это страшным, но было неприятно… Это когда кусочек метеорита прилетел в наш корабль , на котором ребята прилетели на станцию (речь о корабле Союз МС-22, а сама нештатная ситуация возникла в декабре 2022 — ред.). Было понятно, что есть повреждения... Было не так страшно, потому что живой модуль не был поврежден, но в то же время в грузовом отсеке находились космонавты, которые готовились выйти в открытый космос. А я была оператором поддержки, обеспечивала их безопасность. И я заметила, что сработала сигнализация. Сообщила на Землю. Взяли паузу открытия бытового люка и шлюзовой камеры, ребята просто находились в шлюзовой камере до выяснения обстоятельств. Но потом все было хорошо, они вернулись на станцию.
Экстремальная ситуация в космосе не остановила, и Анна не собирается завершать карьеру. В ее планах еще раз отправиться в космос, а в идеале даже слетать на Луну.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Космонавт Анна Кикина приземлилась в аэропорту Новосибирска
Она прилетела на юбилей города (подробнее)
Большому новосибирскому планетарию присвоили имя космонавта Анны Кикиной
Об этом заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть (подробнее)
«Хорошо дышится»: космонавт Анна Кикина оценила новый терминал аэропорта Толмачево
Космонавт Анна Кикина оценила новый терминал аэропорта Новосибирска (подробнее)
«Я его покорила?»: космонавтка Анна Кикина прокомментировала слухи о симпатии Илона Маска к ней
Космонавтка Анна Кикина прокомментировала слухи о симпатии Илона Маска к ней (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер