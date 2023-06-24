«Было неприятно»: космонавт Анна Кикина впервые рассказала, как корабль «Союз» столкнулся с кусочком метеорита

Анна Кикина прилетела в Новосибирск в канун Дня города. Фото: Анастасия ГОЛОВАНОВА

Космонавт Анна Кикина прилетела в родной Новосибирск. Сейчас она - единственная девушка-космонавт в отряде «Роскосмоса». 5 октября 2022 года Анна в составе международного экипажа отправилась на МКС. Спустя 157 дней вернулась на Землю. В стенах НГУ Анна встретилась со студентами и просто фанатами космоса.

- Самое интересное и запоминающееся ощущение - чувство невесомости. Это такое обезвешенное состояние. Состояние нулевой плавучести, очень похоже на то, как будто ты находишься в толще воды, и двигаешься плавно. Если начать двигаться быстро, то это состояние нарушается, - рассказала КП-Новосибирск Анна Кикина.

Анна Кикина рассказала о полете. Фото: Вера ИВАНОВА

А студентов интересовало все до мелочей: как мыла голову, что ела, было ли ей одиноко. У Анны прекрасные волосы и, действительно, их мытье было отдельным испытанием.

- Это процесс трудоемкий, и занимает много времени в невесомости. Трудность заключается в том, чтобы извлечь из большой емкости нужное количество воды, которую нужно было распределить по волосам, намочить их и кожу головы. Я прокачала свои навыки, и от двух с половиной часов я стала выполнять эту процедуру за всего лишь 1 час 10 минут, - поделилась она.

В аудитории — аншлаг. Фото: Вера ИВАНОВА

Участники встречи поинтересовались, как ощущалось отделение ступеней ракеты внутри.

- Я думала, что будет такой резкий рывок, толчок. Рывок был, да, но на удивление не такой сильный. Похоже на отделение вагонов поезда.

Микрометеорит пробил обшивку «Союза МС-22». Фото: t.me/roscosmos_gk

- А что было самое страшное во время полета?

- Не могу назвать это страшным, но было неприятно… Это когда кусочек метеорита прилетел в наш корабль , на котором ребята прилетели на станцию (речь о корабле Союз МС-22, а сама нештатная ситуация возникла в декабре 2022 — ред.). Было понятно, что есть повреждения... Было не так страшно, потому что живой модуль не был поврежден, но в то же время в грузовом отсеке находились космонавты, которые готовились выйти в открытый космос. А я была оператором поддержки, обеспечивала их безопасность. И я заметила, что сработала сигнализация. Сообщила на Землю. Взяли паузу открытия бытового люка и шлюзовой камеры, ребята просто находились в шлюзовой камере до выяснения обстоятельств. Но потом все было хорошо, они вернулись на станцию.

Экстремальная ситуация в космосе не остановила, и Анна не собирается завершать карьеру. В ее планах еще раз отправиться в космос, а в идеале даже слетать на Луну.

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