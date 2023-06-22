Большому новосибирскому планетарию присвоили имя космонавта Анны Кикиной

Планетарию присвоили имя Анны Кикиной. Фото: мэрия Новосибирска.

Большой новосибирский планетарий будет носить имя российского космонавта-испытателя Анны Кикиной. Об этом 22 июня сообщил мэр Анатолий Локоть. Напомним, Анна Кикина приехала в Новосибирск на празднование 130-летия города.

– Мы всегда говорим, что Новосибирск – это город с крыльями. В нашем городе жил и работал основоположник космонавтики Юрий Кондратюк, в годы Великой Отечественной войны размещался филиал конструкторского бюро А.С. Яковлева, сюда был эвакуирован Центральный аэрогидродинамический институт. Авиационная наука продолжает развиваться в Новосибирске и сегодня. Мы много сделали для развития отечественной космонавтики. И теперь в нашем городе есть свой космонавт – Анна Юрьевна Кикина, – рассказал глава Новосибирска. – В честь космического полета нашей землячки – безусловно, исторического для города Новосибирска – мы приняли решение присвоить Большому новосибирскому планетарию имя Анны Юрьевны Кикиной.

Анна Кикина - гордость новосибирцев. Фото: мэрия Новосибирска.

Космонавт рассказала, что уже несколько лет плодотворно сотрудничает с планетарием, участвуя в разных проектах. Даже находясь на борту Международной космической станции, она проводила образовательные уроки для детей. В этот раз Анна передала музею планетария несколько вещей, которые были с ней на МКС: игрушку, изображающую символ Новосибирска – Городовичка, флаг Новосибирска и флаг Большого новосибирского планетария.

– Новосибирск – мой любимый город, где я родилась и выросла, здесь живет моя семья и наставники. И я всегда с радостью сюда приезжаю. Будем и дальше вместе развивать наш город и радоваться нашим достижениям, – обратилась Анна Юрьевна к присутствующим.

Эта кукла была с Анной в космосе. Фото: мэрия Новосибирска.

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