Космонавт Анна Кикина приземлилась в аэропорту Новосибирска

Анна Кикина прилетела в Новосибирск вечером 21 июня. Фото: мэрия Новосибирска.
В Новосибирск прилетела Анна Кикина. Самолет с космонавтом приземлился в аэропорту Толмачево вечером 21 июня. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть.
– Прилетела наша землячка, первый космонавт из города Новосибирска, Анна Кикина. Анна Юрьевна присоединится к праздничным мероприятиям к 130-летию города. Впереди насыщенная программа! – написал глава Новосибирска.
Вице-мэр Анна Терешкова также присутствовала в аэропорту. Она сообщила, что мама Ани очень волновалась, как и все встречающие.
– Аня – прекрасный пример для подрастающего поколения. Она стала почетным жителем города Новосибирска! – отметила Терешкова.
Анна Кикина - первый космонавт из Новосибирска. Фото: мэрия Новосибирска.
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