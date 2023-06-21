Космонавт Анна Кикина приземлилась в аэропорту Новосибирска

Анна Кикина прилетела в Новосибирск вечером 21 июня. Фото: мэрия Новосибирска.

В Новосибирск прилетела Анна Кикина. Самолет с космонавтом приземлился в аэропорту Толмачево вечером 21 июня. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть.

– Прилетела наша землячка, первый космонавт из города Новосибирска, Анна Кикина. Анна Юрьевна присоединится к праздничным мероприятиям к 130-летию города. Впереди насыщенная программа! – написал глава Новосибирска.

Вице-мэр Анна Терешкова также присутствовала в аэропорту. Она сообщила, что мама Ани очень волновалась, как и все встречающие.

– Аня – прекрасный пример для подрастающего поколения. Она стала почетным жителем города Новосибирска! – отметила Терешкова.

Анна Кикина - первый космонавт из Новосибирска. Фото: мэрия Новосибирска.

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Об этом сообщила вице-мэр Анна Терешкова (подробнее)