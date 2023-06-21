В День города в Новосибирске испекут торт-рекордсмен весом 130 килограммов

Праздничный торт будут готовить 5 часов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Один из подарков новосибирцам ко Дню города станет огромный торт, который кондитеры испекут в субботу, 24 июня. Об этом рассказала вице-мэр Анна Терешкова.

– Надеемся войти с праздничным тортом в Книгу рекордов, – сообщила Анна Васильевна. – Пока заявлено, что он будет весом 130 килограммов. И возможно, это не предел: кондитеры размышляют, что еще туда можно добавить.

Праздничный торт будут готовить с 17 до 22 часов на прилегающей к площади Ленина территории (ориентир: Красный проспект, 29). Красной нитью пройдет цифра 130. Как сообщили в мэрии, кулинары создадут цифры 1, 3, 0 из бисквита и нанесут на них изображения достопримечательностей Новосибирска.

– Кулинарный шедевр будет претендовать на рекорд с регистрацией в Книге рекордов России и мира. Регистрация рекорда – самые большие цифры из бисквита 1, 3, 0 весом 1030 кг – состоится на площади Ленина в день официального открытия мероприятий, посвященных празднованию Дня города, – уточнили в пресс-службе.

Кстати, после регистрации рекорда торт разделят на порции и раздадут всем желающим.

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