«Салют в День города – деньги на ветер»: Анна Терешкова объяснила причину отмены фейерверка

По мнению властей: салют в День города - деньги на ветер. Фото: Евгений КОЧКИН.

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова объяснила причину отказа от салюта в День города. При этом она подчеркнула, что в данном решении поддерживает мэра и губернатора.

– Салют уместен 9 Мая, в День Победы, который считается национальным праздником. В этот день его даем в честь поколения, которое совершило подвиг ради нашей страны, ради нас. А в День города, с учетом сегодняшней ситуации, – это просто деньги на ветер, – отметила Терешкова.

Вице-мэр также подчеркнула, что, организуя мероприятия в честь празднования юбилея города, власть придерживается позиции – сэкономить деньги.

– Мы стараемся делать такие проекта, которые рассчитаны на людей, которые их не развлекают, а вовлекают. Например, «Город поет», «Город танцует», – добавили Анна Васильевна.

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