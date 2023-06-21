В День города в новосибирских ТЦ и парках запретят продажу алкоголя

В Новосибирске в День города запретят продавать алкоголь. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Власти Новосибирска опубликовали постановление о запрете продажи алкогольной продукции в День города. 24 июня спиртное нельзя будет приобрести в центре Новосибирска, а 25 июня – во всех парках и нескольких торговых центрах. Документ опубликовали на сайте мэрии.

– В целях поддержания общественного порядка, предотвращения чрезвычайных ситуаций в местах проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня города в 2023 году – 130-й годовщины со дня основания города Новосибирска, организациям общественного питания и торговли, которые находятся около мест проведения массовых мероприятий, запрещено продавать алкогольные напитки и любые в стеклянной таре, – говорится в сообщении.

Организаторам торговли и общественного питания порекомендовали сделать упор на соки, квас, коктейли, мороженое и кондитерские изделия.

Уточним, 24 и 25 июня летние кафе, веранды и площадки закроют свои двери для посетителей в 23 часа. В субботу, 24 июня, нельзя будет купить горячительные напитки в центре, вдоль Красного проспекта – от Фрунзе до Каинской, – начиная с 15 часов.

В воскресенье, 25 июня, продажа алкоголя будет запрещена в 12 зонах – вокруг парков «Березовая роща», «У моря Обского», Затулинского, Первомайского и имени Кирова, вблизи Бугринской рощи, монумента Славы, Михайловской набережной и ГПНТБ, вокруг ТЦ «Аура» и «Эдем», а также в сквере Победы в Академгородке. Также под запрет попал центр города – от площади Калинина до Писарева, от Нарымской до Ипподромской.

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