«Я его покорила?»: космонавтка Анна Кикина прокомментировала слухи о симпатии Илона Маска к ней

Анна Кикина прилетела в Новосибирск в канун Дня города. Фото: Анастасия ГОЛОВАНОВА

Космонавтка Анна Кикина прилетела в свой родной город Новосибирск. Напомним, это единственная девушка-космонавт в современном отряде «Роскосмоса». 5 октября 2022 года Анна отправилась на МКС на корабле Илона Маска Crew Dragon, на нем же потом вернулась на Землю. В СМИ не раз писали, что русская красавица покорила Маска. Об этом, о слухах и фактах журналисты поговорили с космонавткой.

- Анна, какие у вас были впечатления, когда увидели Землю из космоса?

- Супер, но меня это не удивило. Я видела Землю в фильмах, в Центре подготовки космонавтов проходили тренировки по наблюдению за земной поверхностью. Было ощущение, что я видела ее много раз, а сейчас она просто в реальности. Очень красивая, конечно, наша планета.

- В интернете было много статей с заголовками в духе «Русская женщина покорила Илона Маска». Хотелось бы узнать, как вы все-таки смогли покорить главного предпринимателя и инженера компании Space. И насколько американские мужчины отличаются от русских?

- Я его покорила? Начнем с того, что я первый раз слышу, что я его покорила, во-вторых, я так не считаю, в-третьих, мы никогда в жизни с ним не виделись и не общались, - рассказала КП-Новосибирск Анна Кикина. - Чем отличаются американские мужчины от наших?.. Они говорят на другом языке. По сути, наполнение человеческое у всех едино, я не могу увидеть каких-либо отличий между людьми.

Анна Кикина 10 лет готовилась к полету. Фото https://vk.com/spacex

- Недавно на экраны вышел фильм «Вызов». Успели ли вы его посмотреть и что можете сказать насчет гневных комментариев в сторону Юлии Персильд?

- Я никогда не читаю никакие комментарии. У меня лично в голове нет ни одного примера, и уж тем более гневного, что же она сделала не так. Но у человека есть право иметь свое мнение. А мне фильм понравился.

- На Луну хотелось бы слетать? Говорят, вы проходили даже соответствующую подготовку.

- Да. При должном обеспечении техники безопасности, при хорошей подготовке к полету я хотела бы. Думаю, рано или поздно это все равно случится. Буду счастлива, если смогу принять в этом участие.

На МКС проходила масса экспериментов. Фото: Роскосмос.

- Когда в следующий раз планируете полететь в космос?

- Я очень вдохновлена и настроена дальше летать в космос. Думаю, следующий полет будет не в ближайшее время, но рассчитываю, что меня поставят в экипаж, и буду готовиться к следующей экспедиции. Возможно, это будет уже на нашем корабле «Союз». Я не загадываю, не обещаю, не знаю, но расчет такой.

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