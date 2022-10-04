Анна Кикина полет на МКС 5 октября. Фото: Роскосмос.

5 октября на МКС должен отправиться корабль Илона Маска Crew Dragon. Дата вылета может измениться, но не значительно. В экипаже – единственная российская женщина-космонавт Анна Кикина.

Вместе с Анной полетят еще трое астронавтов. Фото: SpaceX.

САМАЯ ЮНАЯ

Уехав из отряда, что тренируется в Центре подготовки, она оставила там только мужчин. А вот в экипаже у нее женская компания есть: вместе с сибирячкой в космос рванет американка Николь Мэн, которая служила в морской пехоте.

Еще в компании физик из США Джош Кассада и японец Коити Ваката, которому уже 59 лет. В свои 38 наша Анна – самая юная в команде. И (давайте уже честно) самая очаровательная.

В экипаже Анны Кикиной - американка Николь Мэн, которая служила в морской пехоте, физик из США Джош Кассада и японец Коити Ваката. Фото: SpaceX.

- Экипаж миссии Crew-5 провел генеральную репетицию запуска в Космическом центре имени Кеннеди, - уже отчиталась принадлежащая Илону Маску компания SpaceX. Именно ей принадлежит ракета-носитель, на которой межконтинентальная команда отправится на орбиту.

Пока четверо смелых отрабатывают перегрузки, их товарищи на МКС готовятся встречать гостей. Шампанского в космосе, конечно, не купили, но спальные места оборудовали. Об этом официально сообщил Роскосмос.

Анна Кикина ждала полета 10 лет. Фото: Роскосмос.

Старт запланирован с площадки Космического центра имени Кеннеди во Флориде. Догадываясь, что телефон Анны в ближайшие месяцы будет вне зоны доступа, корреспондент КП-Новосибирск взял у россиянки эксклюзивное интервью заранее. Мы побеседовали, когда она еще только готовилась к полету. Теперь знаем и о тренировках, и о том, как прошли ранние годы Кикиной в Новосибирске и на Алтае.

СПОРТСМЕНКА И РАДИОВЕДУЩАЯ

Анна родилась в 1984 году, с отличием окончила Новосибирскую государственную академию водного транспорта с дипломом инженера-гидротехника по специальности «защита от чрезвычайных ситуаций на водохозяйственных объектах». А потом переехала в Республику Алтай, где стала членом местной команды по гребному слалому и членом российской сборной по рафтингу. Завоевывая спортивные награды, одновременно работала на музыкальной радиостанции.

Анна Кикина была членом российской сборной по рафтингу. Фото: Роскосмос.

- Работала программным директором и ведущей эфира на радиостанции развлекательного характера. Летом - гидом-проводником на водных турах Горного Алтая, - описывала свою жизнь до космонавтики Анна.

Раньше Анна работала на радио, а потом круто изменила свою жизнь. Фото: Роскосмос.

Десять лет назад прошла судьбоносный конкурс: «узнала, что идет открытый набор в отряд космонавтов, и поняла, что всю жизнь хотела стать космонавтом». На космическую работу устраивалась вместе с супругом. Муж Александр Сердюк трудится рядом - он тренер-преподаватель в Центре подготовки космонавтов. Перед отправкой на МКС у девушки были годы тренировок.

- Космонавты готовятся по специальной программе. Отдел планирования готовит на каждую неделю для всех космонавтов расписание. Что туда входит? С девяти до часу и с двух до шести - у нас лекции, практические занятия, тренировки различные (по ручному управлению кораблем, или по взаимодействию с различными системами корабля или станции), специальные виды подготовки - такие как летная, парашютная, выживание в различных климато-географических областях, тренировки в гидролаборатории, работа со скафандрами и шлюзование, - рассказывала КП-Новосибирск Анна Кикина. - Изучаем мы системы корабля, системы станции, отрабатываем действия при работе и обслуживании систем, контроль работы тех, или иных систем, ремонта, замены каких-то элементов. А также большой кластер – это проведение различных научных экспериментов, которые планируется вести на борту.

Перед отправкой на МКС у девушки были годы тренировок. Фото: Роскосмос.

ЗНАЕТ, КАКОВО ГУЛЯТЬ ПО ЛУНЕ

Для Анны Кикиной – это первый полет в космос. Но сюрпризов на МКС не должно быть, более того она уже знает, что чувствует человек, прогуливаясь по Луне, или по Марсу. В Центре подготовки космонавтов проходили тренировки, на которых были созданы разные условия гравитации. Проходили они в гидролаборатории.

Тренировка в бассейне. Фото: Роскосмос.

- Там у нас обезвешивающая среда – это вода. Плюс есть специальная группа водолазов, которая помогают придать скафандру нейтральную плавучесть, чтобы он был как в невесомости в толще воды. Делает это с помощью специальных грузов, которые цепляются к той или иной точке скафандра. А также у нас есть тренажер «Выход-2» для тренировки прямого и обратного шлюзования. Мы тоже там в скафандрах работаем, но там система обезвешивания на тросах. Там же можно создавать силу притяжения. Не такую, как на Земле. Допустим, лунную гравитацию можно создавать, марсианскую - это все регулируется, - описывала Анна.

У космонавтов даже одежда – это серьезная техника с настройками различных параметров. Регулируя их, важно не ошибиться, а то в космосе будешь как в бане. Или наоборот, как на морозе.

Костюмы космонавтов очень тяжелые. Фото: Роскосмос.

- Очень важным является - отрегулировать температуру охлаждающего костюма для того, чтобы в последующем не замерзнуть и не перегреться в скафандре во время работы. Если вовремя не поймать этот момент, то может быть большой дискомфорт, который повлияет на твою работоспособность.

ВНЕЗЕМНАЯ ЖИЗНЬ СУЩЕСТВУЕТ

На МКС места много. Но станция – это вам не бездонная дорожная сумка, которую в отпуске забиваешь под завязку. Космопутешественникам разрешили прихватить по килограмму личных вещей. Экономя место в багаже, россиянка решила, что возьмет фотографии близких людей. Хотя, может, что-то еще.

На Землю Анна вернется уже в следующем году. И у нее, и у будущих соседей по станции работы много.

- За время пребывания в орбитальной лаборатории экипаж проведет более 200 научных экспериментов и демонстраций технологий в таких областях, как здоровье человека и лунные топливные системы, - сообщает SpaceX.

Анна Кикина верит во внеземную жизнь. Фото: Роскосмос.

А заодно – кто знает – может быть, земляне смогут что-то узнать о внеземной жизни. Мы спросили Анну об этом: есть ли жизнь за пределами Земли?

- Вы знаете, очень даже классный вопрос! Я однозначно верю в существование каких-то форм жизни. Даже пускай простейших, малейших, каких-то элементарных. Однозначно формы жизни существуют где-то в каких-то комфортных условиях. Может быть, не в нашей Солнечной системе, где-то дальше.

- Анна, а правда, что все космонавты любят фильм «Белое солнце пустыни» и песни «Смысловых галлюцинаций»?

- Есть такая традиция - смотреть этот фильм перед полетом. А группу я лично люблю. Когда работала на радиостанции, музыканты приезжали в наш город, давали концерт, мне даже удалось спеть с ними одну песенку на сцене. Нравятся мне эти ребята. Например, песня «Я за широко открытые глаза».

Теперь девушку ждет экспедиция на орбиту. И мы будем следить за этой миссией с Земли, удачи, Анна!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Играла Бабу-ягу, спасла брата из Катуни»: новосибирские учителя рассказали о школьных годах космонавта Анны Кикиной

Новосибирские учителя рассказали о школьных годах космонавта Анны Кикиной (подробнее)

Высушенный борщ, полотенце вместо душа и 110 кило одежды: как готовится к полету на орбиту единственная в России женщина-космонавт

Роскосмос объявил, что в 2022 году на МКС отправится Анна Кикина. Как девушка стала космонавтом и чему учится перед миссией на орбиту - в интервью «Комсомолке» (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber