Ряха, Ира, пылесос: как прошла космическая экспедиция Анны Кикиной

На МКС проходила масса экспериментов. Фото: Роскосмос.

Россиянка Анна Кикина вернулась на Землю из космической командировки. Корабль Crew Dragon спустился небес на воду - приводнился в Мексиканском заливе у штата Флорида. Так, оседлав Дракона, наша землячка закончила экспедицию, которая длилась 157 суток или пять месяцев. Чем же запомнился нам ее полет? На МКС Анна проводила эксперименты, дегустировала космические продукты и наводила генеральную уборку.

Анна Кикина ждала полета 10 лет. Фото: Роскосмос.

КАРАТИСТКА ПО ИМЕНИ АННА

Со школы мечтать космонавтом? Нет, это не про Анну. Она хотела стать ветеринаром. Или врачом. Или милиционером. Занималась плаванием, карате, настольным теннисом, самбо, волейболом, баскетболом, рукопашным боем. Потом из родного Новосибирска поехала на Алтай, а там увлеклась спелеологией, рафтингом. Успела поработать гидротехником, гидом, радиоведущей. А потом…

Перед отправкой на МКС у девушки были годы тренировок. Фото: Роскосмос.

- Узнала, что идет открытый набор в отряд космонавтов, и поняла, что всю жизнь хотела стать космонавтом, - рассказала Анна КП-Новосибирск.

Мы беседовали еще до полета, и россиянка с трудом выкроила время на интервью. Весь день был расписан до минуты.

Костюмы космонавтов очень тяжелые. Фото: Роскосмос.

- С девяти до часу и с двух до шести - у нас лекции, практические занятия, тренировки, специальные виды подготовки - летная, парашютная, выживание в различных климато-географических областях, тренировки в гидролаборатории, работа со скафандрами и шлюзование, - перечисляла Анна.

Личная жизнь – здесь же, в Центре подготовки космонавтов. Муж Александр трудится там тренером-преподавателем.

Раньше Анна работала на радио, а потом круто изменила свою жизнь. Фото: Роскосмос.

«ВОТ ТАКИЕ РЯХИ»

С МКС Анна уже не давала интервью, но выходила на связь с поклонниками из Новосибирского планетария. На видеоконференцию позвали молодежь, увлеченную космосом. Сигнал не подвел – Анна провела экскурсию по станции и рассказала про свой космический быт.

Даже в выходные приходится заниматься делами. Фото: Роскосмос

- Чувствую себя замечательно. Просто прекрасно. Полна сил. Легкость, бодрость. Каждый день меня не перестает удивлять состояние невесомости, от которого получаю удовольствие, - поделилась Кикина и раскрыла маленький физиологический секрет. - Если вы замечали, в основном кажется, что космонавты хорошо едят: вот такие ряхи. Но на самом деле это жидкость перемещается и больше концентрируется в голове. После прибытия на станцию это сразу заметно у всех. У меня лицо было шире, потом прошла адаптация, жидкость немножко спустилась.

ХРЕН ВАМ В ТЮБИКЕ

Классический стереотип о космическом рационе: вся еда – в тюбиках. Но нет, сейчас на орбите обед не спутаешь с зубной пастой.

- Когда космонавтика только зарождалась, конечно, искали варианты упаковки еды для употребления ее в космосе. Сейчас еда у космонавтов в основном консервированная либо сублимированная - высушенная. На станции в такую добавляется вода, которая ее восстанавливает. К примеру, борщ - высушенный. Все микроэлементы, питательные и вкусовые качества сохранены, - рассказала Анна.

В общем, почти, как в студенческом общежитии: берешь сухую вермишель, заливаешь кипяточком… Ммм, объедение!

- В тюбиках в основном лишь приправы - хрен, кетчуп, горчица, майонез, джемы, - добавила девушка-космонавт.

ПОДРУГА ИРА ВЫРУЧИЛА ВО ВРЕМЯ ЧП

На МКС у Ани появилась «подруга» -робот.

- Впервые запустили руку-манипулятор ERA. Ира - еще ее называют. Она очень долго спала, находилась в сложенном состоянии, и, наконец, мы ее пробудили. Она может шагать по модулю, распрямляться, выполнять работы, - описала космонавт.

«Ира» - длинная, 11 метров, похожая на змею. Вместо глаз у нее четыре камеры, а вместо кистей на концах так называемые эффекторы - элементы для захвата груза и помощи космонавтам. Она способна вынести на «улицу» нужное оборудование и заменить его за бортом.

Ира похожа на длинного удава. Но умеет гораздо больше. Фото: www.esa.int

Не обошлось и без ЧП во время полета.

15 декабря на корабле «Союз МС-22», пристыкованном к МКС, разгерметизировалась система охлаждения. Из-за утечки не смогли выйти в космос коллеги Анны - Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин. Тут на помощь, кстати, и пришла рука. Анне удалось сфотографировать проблемный «Союз» из иллюминаторов и обследовать его с помощью неутомимой Иры.

ВУАЛЬ В ИЛЛЮМИНАТОРЕ, ВУАЛЬ В ИЛЛЮМИНАТОРЕ ВИДНА

Эксперименты – дело хорошее. Но надо и за порядком следить. Роскосмос раскрыл детали орбитального быта и выложил любопытное видео. На кадрах Анна, вооружившись агрегатом (очень похожим на обычный пылесос), летает по модулю в поисках пыли.

Но и приятный досуг у членов экипажа тоже был. И находились минутки, чтобы просто посмотреть в окно. Ну, в смысле – в иллюминатор.

- Первый раз в жизни увидела северное сияние. Это классно. Всегда мечтала увидеть его с земли, но не получилось. Потом мечтала увидеть его в космосе. Мы привыкли видеть это явление на фотографиях и на видео: оно ярко-зеленое. Глазом это вообще не так воспринимается. Во всяком случае, сверху. Это что-то слегка подкрашенное, зеленоватое. Выглядит как вуаль. Слой зеленоватого оттенка, который всполохами, языками растворяется в сторону космоса. Смотреть на это удивительно и необычно, - поделилась впечатлениями россиянка.

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