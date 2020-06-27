Сменила микрофон на скафандр: радиоведущая станет единственной российской женщиной-космонавтом на МКС

Единственная современная женщина-космонавт из России Анна Кикина сможет отправиться на орбиту через два года.

— Если ничего не изменится, то Анна полетит вместе со мной осенью 2022 год», — заявил на передаче «Вечерний Ургант» командир отряда космонавтов Олег Кононенко. Как Анна решила стать космонавтом, и какие испытания ей пришлось пройти, читайте в материале КП-Новосибирск.

Что можно найти про Анну Кикину на просторах интернета? Родилась 27 августа 1984 года в Новосибирске, закончила школу № 29, плюс ко всему и курсы МЧС прошла. По своей специальности Анна — инженер-гидротехник, но работу выбрала себе далеко не по профилю. До 2012 года сибирячка работала в Республике Алтай ведущей и программным директором на радио! То есть по сути была нашей коллегой, связана с журналистикой.

— Да, в детстве все мечтали стать космонавтами, но это не моя история, — призналась Анна на пресс-конференции в «Большом новосибирском планетарии». — У меня был свой путь развития по жизни. Однажды я узнала о том, что объявлен первый открытый набор в отряд космонавтов в России. Это было в зимой 2012 года…

В 2014 году сибирячка получила удостоверение космонавта. Фото: скриншот из видео.

Собственно тогда жизнь девушки круто и изменилась. Анна оставила микрофон и пошла примерять скафандр. Ей тогда было 28 лет.

— Отбор состоит из двух этапов: заочный и очный. Первый этап — это пакет документов, а второй — уже сами испытания. Положа руку на сердце скажу, что это было трудно. Необходимо было держать концентрацию и показывать самый лучший результат, который возможен, — вспоминает Анна.

Один из важных этапов — проверка физической подготовки: как девушка воспримет невесомость? Сможет ли прыгнуть с парашютом? Анна никогда не забудет, как проходила парашютная подготовка космонавтов. Ребята сначала изучают оборудование, как прыгать, а потом комментируют все то, что происходит. Такой своеобразный «репортаж». В этот момент будущие космонавты должны представить себя на борту корабля и будто они оттуда докладывают о своих действиях.

— Еще одна сложность — пройти медицинскую комиссию. Казалось бы, ну кровь возьмут, ну хирург посмотрит. А это очень трудное испытание. Тебя изучают досконально с ног до головы. Уже потом все заканчивается барокамерой, креслом Кориолиса (кресло, вращающееся в горизонтальной плоскости), — объясняет сибирячка.

На передаче Олег Кононенко назвал дату полета Анны в космос. Фото: Степан Третьяков.

Анна — сейчас единственная женщина-космонавт в российской команде. Ну и как же ухаживать за собой в невесомости? У сибирячки длинные волосы, на пресс-конференции она рассказала, как решают эту проблему в космосе.

— Нам выдали специальное средство, которое предназначено для того, чтобы его нанести на влажные волосы, а потом влажным полотенцем собрать. Всем выдали по одному тюбику — 150 миллилитров. Мне пришлось просить у своих коллег «добавки», — смеется Анна. — Да, ощущение чистоты присутствует после нанесения, но волос стал похож по структуре на конский…

Сейчас сибирячка не дает интервью, ее друзья тоже немногословны, переживают, ведь Ане предстоит — важный шаг — выход на орбиту в 2022 году.

Стало известно, когда Анна Кикина полетит в космос. .Г

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