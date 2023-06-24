«Хорошо дышится»: космонавт Анна Кикина оценила новый терминал аэропорта Толмачево

Анна Кикина оценила новый терминал. Фото: Анатолий Локоть/Телеграм.

Космонавта Анну Кикину приятно поразил новый терминал новосибирского аэропорта Толмачево. Своими эмоциями она поделилась с журналистами во время пресс-конференции.

- Терминал хорошо продуман логистически, светлый и много пространства, а также там хорошо дышится, - отметила космонавт.

Также она сообщила, что заметила в новом терминале появление космической стилистики, с большим пространством и освещением.

Напомним, 21 июня космонавт прилетела в родной город, чтобы принять участие в мероприятиях, приуроченных к 130-летию Новосибирска. А 22 июня стало известно, что Большому новосибирском планетарию присвоили имя Анны Кикиной. Об этом сообщил глава города Анатолий Локоть.

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