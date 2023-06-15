«Приехали две скорые, но не смогли откачать»: сотрудники новосибирской сауны рассказали о гибели 10-летнего ребенка на дне рождения друга

Трагедия случилась на детском празднике. Фото: Никита МАНЬКО

В Новосибирске 10-летний мальчик утонул в бассейне на дне рождения друга. Родители с детьми приехали на праздник в сауну «Майами БиС», через 1,5 часа один из школьников погиб. Мальчика пытались откачать две бригады скорой, но не смогли. Следователи сообщили: тело мальчика в чаше бассейна обнаружили родители. Сотрудники сауны клянутся: взрослых предупреждали, чтобы те следили за детьми. При этом два года назад в этой же сауне утонул другой ребенок, перед этим был еще случай – мальчика чудом спасла девушка, которая работала спасателем в вузе. Корреспондент КП-Новосибирск побывал на месте трагедии.

Тело мальчика нашли в чаше бассейна. Фото: Никита МАНЬКО

АЛКОГОЛЯ НЕ БЫЛО

ЧП произошло в известной сауне «Майами БиС» на улице Никитина. Днем 14 июня родители с детьми приехали отмечать день рождения одного из мальчиков. Через 1,5 часа в номер «Лягушата» попросили вызвать скорую.

- У нас были взрослые и дети, праздновали день рождения. Алкоголя у них не было. Дети купались, потом гости нам сказали, что ребенку стало плохо. Мы даже не поняли, что речь об утоплении, но сразу вызвали скорую, приехала первая бригада, потом вторая. Они пытались мальчика реанимировать, но не смогли, умер, – рассказала КП-Новосибирск сотрудница сауны.

Сотрудники уверяют, что проводили инструктаж по безопасности. Фото: Никита МАНЬКО

По данным СКР по Новосибирской области, погиб 10-летний мальчик. В какой-то момент взрослые обнаружили ребенка без сознания в чаше бассейна. В прокуратуре области добавили, что всего на празднике были 9 детей, за ними следили 4 вщрослых. Источник КП-Новосибирск сообщил, что семья школьника нормальная и на учетах не состояла.

- Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ: «Причинение смерти по неосторожности», расследование данного дела находиться на контроле, - сообщил КП-Новосибирск и.о. прокурора Октябрьского района Илья Попов.

Два года назад в этой же сауне утонул мальчик. Фото: Никита МАНЬКО

ВТОРАЯ СМЕРТЬ ЗА ДВА ГОДА

Сауна «Майами БиС» печально известна своими ЧП с детьми. Предыдущая трагедия случилась в феврале 2021 года – тогда утонул двухлетний малыш, сын предпринимателей с Алтая. Семья приехала в сауну на день рождения к родственнику, дяде погибшего ребенка. За детьми присматривали мужчины. Они перегородили проход к бассейну диваном. Однако ребенок пробрался к воде, свалился в нее и утонул.

- Гости у нас проходят инструктаж по технике безопасности под роспись в журнале. В каждой комнате номера висят предупреждающие таблички, что нельзя оставлять детей без присмотра. Детям мы предлагаем надувные жилеты для купания, круги и нарукавники, – сообщили КП-Новосибирск в сауне.

В 2020 году девушка чудом спасла ребенка в этой сауне, помог опыт работы спасателем. Фото: Никита МАНЬКО

РОДИТЕЛИ МОГУТ ПРОЙТИ КУРСЫ МЧС

Три года назад выпускница НГПУ Юлия Тиссен предотвратила подобную трагедию в той же сауне. Осенью 2020 года она вместе с компанией участников «Гонки Героев» отмечала победу, спортсмены не пили алкоголь, просто сидели в парилке. В этот момент мальчик из другой компании вышел из сауны, снял жилет и залез на горку. Там он поскользнулся, ударился головой и скатился вниз, ушел под воду. Через полторы минуты взрослые увидели ребенка на дне бассейна. Юлия стала откачивать ребенка.

— Самое страшное для меня в этой ситуации было, когда я поняла, что у мальчика отсутствует пульс и дыхание, ведь это — клиническая смерть. Помогли отработанные навыки и скорость оказания первой помощи — искусственное дыхание, непрямой массаж сердца. К приезду скорой мальчик уже даже пришел в сознание. Ему повезло — вода почти не попала в легкие, и он провел всего два дня в больнице, — рассказала Юлия Тиссен.

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