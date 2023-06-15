«Взрослые нашли ребёнка на дне чаши»: 10-летний мальчик утонул на дне рождения в сауне

Стали известны подробности о гибели 10-летнего мальчика дне рождения в новосибирской сауне. Фото: СК РФ по НСО.

Трагедия произошла вечером 14 июня в сауне в Октябрьском районе Новосибирска. Известно, что мальчик был приглашен на день рождения. Он был вместе с другими детьми и родителями именинника.

Родителей мальчика в сауне не было, - сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Сейчас региональный СК начал доследственную проверку.

Ребенок был обнаружен взрослыми в чаше бассейна. Следователи осмотрели место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, - сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

К делу подключилась прокуратура: начата проверка.

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