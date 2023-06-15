В Новосибирской сауне, где погиб 10-летний мальчик, уже тонул ребенок. Фото: Никита МАНЬКО

В новосибирской сауне «Майами Бис» погиб 10-летний мальчик. Он утонул в бассейне на дне рождении своего друга. На празднике он был без родителей. Оказалось, это не первая трагедия в этой сауне.

В 2021 году там погиб двухлетний малыш, сын предпринимателей с Алтая. Семья приехала в сауну на день рождения к родственнику, дяде погибшего ребенка. За детьми присматривали мужчины. Они перегородили проход к бассейну диваном. Однако ребенок пробрался к нему, свалился в воду и утонул.

Обстоятельства гибели 10-летнего мальчика сейчас устанавливают следователи. Известно, что его без признаков жизни в чаше бассейна обнаружили взрослые.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Двухлетний сын бизнесмена утонул в сауне Новосибирска во время празднования дня рождения

Мальчик находился там вместе с мамой и папой, которые отмечали день рождения его дяди. Праздник закончился трагедией, которую никто не ожидал (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber