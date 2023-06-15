В Новосибирской сауне, где погиб 10-летний мальчик, уже тонул ребенок.
Фото: Никита МАНЬКО
В новосибирской сауне «Майами Бис» погиб 10-летний мальчик. Он утонул в бассейне на дне рождении своего друга. На празднике он был без родителей. Оказалось, это не первая трагедия в этой сауне.
В 2021 году там погиб двухлетний малыш, сын предпринимателей с Алтая. Семья приехала в сауну на день рождения к родственнику, дяде погибшего ребенка. За детьми присматривали мужчины. Они перегородили проход к бассейну диваном. Однако ребенок пробрался к нему, свалился в воду и утонул.
Обстоятельства гибели 10-летнего мальчика сейчас устанавливают следователи. Известно, что его без признаков жизни в чаше бассейна обнаружили взрослые.
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