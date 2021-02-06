«Диваном подперли проход в бассейн»: в Новосибирске двухлетний ребенок утонул в сауне, где отдыхали родители

ЧП произошло в сауне в Октябрьском районе Новосибирска. Фото: Никита МАНЬКО

В новосибирской сауне «Майами Бис» утонул двухлетний мальчик. ЧП произошло вечером 5 февраля. Семья с ребенком приехала в Новосибирск с Алтая на празднование день рождения родственника.

— У брата мамы мальчика был день рождения. Вся семья собралась в сауне, в том числе со взрослыми были дети. Они взяли время с семи часов вечера до полуночи, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

В сауне есть не только парилка, но и бассейны с горками, небольшой аквапарк. Взрослые понимали, что за детьми нужен глаз да глаз.

— В объяснениях они указывают, что не выпивали. Почти все там были трезвые. Мужики присматривали за детьми, они были на втором этаже, а сами дети играли на первом. Взрослые диваном подперли проход в бассейн, чтобы ребятишки туда не ходили. Но один из малышей нашел туда проход, пошел к бассейну и свалился в воду. Взрослые его нашли уже утонувшим. Попытались сделать искусственное дыхание, вызвали скорую, но ребенка спасти не удалось.

Внутри комплекса - несколько парилок, бассейны, горки. Фото: Никита МАНЬКО

Семья, в которой случилось горе, характеризуется положительно, это предприниматели с Алтая. На учете, как неблагополучные или пьющие, не состоят.

— По факту ЧП проводится проверка, — прокомментировал КП-Новосибирск старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин.

Не исключено, что против родителей может быть возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» за то, что не уследили за ребенком. Это до трех лет лишения свободы. Но в судебной практике родителям, потерявшим детей, чаще всего назначают условный срок, понимая, что те итак наказаны на всю жизнь случившейся трагедией.

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