«Сердце не билось, он не дышал»: в Новосибирске пятилетний мальчик едва не утонул в бассейне

Учительнице пригодился пятилетний опыт в спасательном отряде. Фото: предоставлены Юлией Тиссен

В Новосибирске вечеринка в сауне чуть было не закончилась трагедией. В разгар веселья в местном бассейне чуть было не утонул ребенок.

— Собралось нас в тот раз довольно много — около 20 человек, но алкоголя у нас не было. Когда все это произошло, мы с компанией были в парилке, другие ребята сидели на кухне. В этот момент сын вышел из сауны, снял жилет и залез на горку. Там он поскользнулся, ударился и скатился вниз, ушел под воду. Через полторы минуты знакомый вышел из сауны и увидел ребенка на дне бассейна — сразу прыгнул и достал его, — рассказал КП-Новосибирск отец пострадавшего мальчика.

Ребенок пробыл под водой около двух минут. Когда его достали из бассейна, он был без сознания и не дышал. На помощь малышу бросилась учительница ОБЖ Юлия Тиссен.

— Самое страшное для меня в этой ситуации было, когда я поняла, что у ребенка отсутствует пульс и дыхание, ведь это — клиническая смерть. Помогли отработанные навыки и скорость оказания первой помощи — искусственное дыхание, непрямой массаж сердца. К приезду скорой мальчик уже даже пришел в сознание. Ему повезло — вода почти не попала в легкие, и он провел всего два дня в больнице, — рассказала Юлия Тиссен.

Отец ребенка поблагодарил Юлию и знакомого, который быстро достал мальчика со дна бассейна. Сибирячке же в свою очередь посоветовала не оставлять детей без присмотра и идти на курсы МЧС — знания не помогут, пока не будут отработаны на практике. Выпускница НГПУ пять лет тренировалась в студенческом спасательном отряде, именно это помогло ей вовремя вернуть мальчика в сознание.

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