Сотрудники новосибирской сауны, в которой погиб 10-летний ребенок, рассказали о трагедии. Фото: Никита МАНЬКО

Сотрудники новосибирской сауны «Майами Бис» рассказали о трагедии с 10-летним ребенком. Ранее сообщалось, что мальчик погиб на дне рождении друга, утонул в бассейне. Он был на празднике без родителей.

– Отдыхали компанией до 25 человек, молодого и среднего возраста. Отмечали день рождения ребёнка. Алкоголя не видели. Трое детей были, один из них мальчик 10 лет, гость дня рождения. Через 1,5 часа аренды ему стало плохо, сотрудники сауны вызвали скорую, приехали сразу две машины. Врачи реанимировали, но не смогли, – рассказали КП-Новосибирск сотрудники «Майами Бис».

Работники подчеркнули, что родителей предупреждают, что оставлять детей без присмотра у бассейна, а тем более в бассейне, недопустимо. Взрослых всегда знакомят с правилами безопасности, проводят с ними инструктаж.

– В этот раз у детей были плавательные жилеты. Кроме того, везде висят таблички о запрете оставлять детей без присмотра. Они есть в каждой комнате, – добавили сотрудники.

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