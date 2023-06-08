Выше 40 градусов! В Новосибирске — новый температурный рекорд

Аномальная жара, как обещают синоптики, скоро покинет Новосибирск.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Июнь уже прилично вымотал новосибирцев жарой. Каждый новый день будто соревнуется с другим: станет сегодня жарче или нет? И вот новый рекорд.
- Самая высокая температура 7 июня наблюдалась в Искитиме - там дошло до +40,1. В Новосибирске на станции Огурцово зафиксирован максимум +37,3. Предыдущий рекорд +34,8 был в 1967 году, - рассказала КП-Новосибирск начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова.
Но есть и приятная новость: скоро неделя рекордов за последние 70, 80 и 100 лет закончится. Уже со вчерашнего дня в некоторых районах области прошел дождь, а кое-где даже с градом. И в ближайшие дни воздух станет намного свежее.
- Осадки прошли в основном по северо-восточным, восточным и западным районам, в последних дождь был очень слабым. Самый интенсивный дождь прошел в Колывани. Грозы были преимущественно сухие. Интересно, что на наших метеостанциях град не фиксировался. Но очевидцы об этом действительно сообщали, - говорит Наталья Кичанова.
Дожди с грозами будут идти до 16 июня по области, но будут кратковременные в отдельных районах. На 9 июня синоптики дают штормовое предупреждение: местами пройдут ливни, грозы с градом, а шквалы ветра усилятся до 25 метров в секунду. 10 июня тоже станет дождливым днем. В воскресенье, 11 июня, будет уже преимущественно без осадков, а в отдельные дни следующей недели осадков в городе можно вообще не ждать. А вот за городом дождь вполне можно застать.
Заодно с 9 июня над Новосибирской областью пройдет холодный фронт. Днем в четверг температура достигнет +26… +28, а 10 июня понизится до +22… +24.
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