Синоптики - об аномальной жаре в Сибири: «Такого не было с 1950-х годов»

Новосибирцы изнывают от жары. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Каждый день в Новосибирской области будто соревнование: будет ли завтра жарче, чем вчера и сегодня? А термометры сходят с ума, показывая числа все больше и больше.

- На 6 июня зафиксирована максимальная температура +35,2, предыдущий рекорд был +34,8 в 1951 году, - сообщили КП-Новосибирск в Западно-Сибирском гидрометцентре.

Рекорды устанавливают в соседних Томске и Кемерове: по данным синоптиков, вчера там максимум доходило до +34,5 и +35,1 соответственно. Причем такой жары тоже там не видали с 1950-х.

В Новосибирске такая же температура была и 5 июня - побился рекорд 1955 года. А 4 июня метеорологические станции зафиксировали +34,3 - это выше, чем за всю 100-летнюю историю прогнозов.

Тем временем в Купинском районе Новосибирской области из-за сильной жары и засухи ввели режим ЧС. В Баганском районе введен режим повышенной готовности. А теперь минсельхоз Новосибирской области рассматривает возможность введения режима ЧС во всем регионе.

КОГДА УЖЕ ДОЖДЬ?

Западно-Сибирский гидрометцентр радует: долгожданные осадки выпадут уже в пятницу.

8 июня в Новосибирске еще будет очень душно: ночью +20… +22, в пригороде +15… +17. Днем +36… +38, преимущественно без осадков.

9 июня днем пройдет кратковременный дождь, местами с грозами. Ночью будет +19… +21, в пригороде +14… +16, а днем +28… +30 с понижением в течение дня.

10 июня наконец установится привычная погода с умеренным теплом. Ночью +13… +15, днем +22… +24, также пройдет дождь с грозой.

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