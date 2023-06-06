Почти 80 лет мы не знали такой жары: в Новосибирске новый температурный рекорд

Новый рекорд по жаре в Новосибирске теперь каждый день. Фото: Анна Перевощикова

В Новосибирске стоит такая жара, что синоптики каждый день заявляют о рекордах. 4 июня метеорологические станции зафиксировали +34,3 градуса - это выше, чем за всю 100-летнюю историю прогнозов! 5 июня термометры снова удивили.

- На станции Огурцово вчера было зафиксировано +35,2 градуса. Последний раз в эту же дату аномальная жара поднималась в 1955 году, но тогда наблюдалось +31,9 градуса, - рассказала КП-Новосибирск начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Наталья Кичанова.

В ближайшие дни в городе будет и до +40.

- Пока что такие высокие температуры продлятся недолгий срок. Мы ждем перестройки процессов: уже 8 июня, начиная с западных районов области, пройдут кратковременные дожди с грозами, а с 9-го числа они распространятся по всей территории, жара ослабнет до +24… +29. Думаю, постепенно мы вернемся к привычным погодным условиям, - добавила Наталья Кичанова.

Сейчас из-за засухи в Купинском районе Новосибирской области введен режим чрезвычайной ситуации, так как могут возникнуть проблемы с заготовкой сельскохозяйственных кормов. Также будет решаться вопрос о его введении в Баганском, Чистоозерном, Карасукском, Кочковском и Краснозерском районах.

МЫ ПРЕВРАЩАЕМСЯ В ПУСТЫНЮ?

Вихрь увидели возле Толмачевского шоссе. Фото: Кадр из видео «АСТ-54»

Недавно в Новосибирской области произошло еще одно природное явление, которого точно не ждали в этих краях, - пылевой вихрь. Жара, вихри - неужто мы превращаемся в пустыню? Синоптики успокаивают: опустынивание нас не ждет, а вот то, что вихри появились именно сейчас, не случайно.

- Поскольку почва достаточно сухая и перегретая, от ее поверхности поднялся поток горячего воздуха через более холодную воздушную массу, образуя завихрение. Это сложно назвать смерчем, в конце концов для Сибири смерчи нехарактерны. А вихри могут возникнуть. Если скорость ветра более 12 - 13 метров в секунду, разрушений они не приносят, - объяснила КП-Новосибирск Наталья Кичанова.

Но все-таки совсем бесследно этот лишний перегрев почвы не пройдет. Из-за жары может пострадать сельское хозяйство. Сейчас в Карасукском и местами Барабинском районах наблюдается почвенная засуха, а это очень опасно. К этим районам могут подключиться западные и юго-западные районы, где давно не было осадков. Пока что метеорологи и аграрии возлагают надежду на скорый приход дождей.

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