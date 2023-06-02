В Новосибирской области засняли на видео пылевой смерч: его называют еще «дьяволом»

Пылевой вихрь поднялся рядом с жилыми домами. Фото: кадр из видео/Краснозёрская Новь

Жителей села Нижечеремошное Краснозерского района Новосибирской области напугал пылевой вихрь высотой в 20 метров. Внезапная воронка в воздухе возникла из-за жары и безветренной погоды. Подобные смерч-вихри в народе называют «дьяволами», особенно часто их встречают в пустынях в безоблачную погоду. В Новосибирской области уже который день за +30, не продохнуть. Возможно, причина явления в этом.

Местные жители, впрочем, считают, что виновата вырубка лесов.

Однако ученые спешат успокоить сибиряков: к настоящим смерчам запечатленное на видео явление не имеет никакого отношения. И опасности в себе не несет.

— Смерч в данном случае — это громко сказано. Если только какой-то карликовый, миниатюрный. Такие завихрения могут возникать в потоке воздуха над поверхностью земли неравномерно нагретой солнцем. То есть слой горячего воздуха вблизи поверхности быстро поднимается через более холодный воздух над ней, образуя восходящий поток, — пояснил КП-Новосибирск биолог Алексей Яновский. — Пыльная дорога сильно нагрелась, и возник такой вот вихрь. Именно благодаря пыли он вообще и стал заметен.

В последние недели настоящие смерчи замечали в разных уголках нашей страны. К примеру, сегодня, 2 июня, ураган прошел в Самарской области. Но сибирякам, по заверению ученого, подобные явления грозят едва ли.

— То, что было в Самарской области — это настоящий смерч вроде торнадо. Пыль доходит до облака, которое как бы втягивает в себя и ее, и плохо закрепленные конструкции. У нас такого практически не бывает, — отметил биолог.

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Огромный столб пыли сняли на видео в Кинельском районе (подписаться).

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