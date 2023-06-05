Июньская жара 2023 года в Новосибирске побила вековой рекорд

Теплее, чем в Майами. Фото: Олег УКЛАДОВ

Новосибирские синоптики назвали температуру воздуха в июне 2023 года самой жаркой за последние 100 лет. По прогнозам специалистов, жара в 35-28 градусов будет и 6, 7 июня.

— В воскресенье, 4 июня, был побит столетний суточный рекорд температуры конкретно в этот день. До вчерашнего дня максимальное значение было зарегистрировано в 2004 году — +31, 9 градус. А в воскресенье было +34, 3 градуса, — пояснили КП-Новосибирск в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

Пока специалисты не прогнозируют осадки, высокие температуры воздуха сохраняются.

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