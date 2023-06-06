«Природа сжалилась над нами»: в Новосибирской области после нескольких дней аномальной жары пошел град

В Новосибирской области после нескольких дней изнуряющей жары пошел дождь с градом. Фото: предоставлено читателями

В Новосибирской области после нескольких дней изнуряющей жары пошел дождь с градом. Долгожданные осадки выпали в Куйбышевском районе.

— Град и сильный дождь прошел между Барабинском и Куйбышева в районе СНТ «Виктория», а в самих городах был небольшой дождь без града, ветер был восточный сдвинулось все в сторону Омска, — рассказали КП-Новосибирск местные жители.

В соцсетях сибиряки уже успели обсудить неожиданный погодный каприз:

— Природа сжалилась над нами.

— Ну почему не дошло до Новосибирска?

— Надо было сразу выезжать в Куйбышево, — написали люди в телеграм-канле «АСТ-54 black».

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