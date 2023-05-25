«Она хотела защититься»: названы причины исчезновения сибирячки с 11-летнем сыном - их нашли за 1000 километров от дома

Женщину с сыном нашли в Курганской области. Фото: ГУ МВД России по НСО

В Новосибирске завершились поиски 43-летней Анны* и ее сына. Волонтеры и полиция искали их больше месяца. 14 апреля женщина вместе с сыном вышла из съемной квартиры на улице Владимира Высоцкого и больше на связь с родственниками не выходила. Мистики в эту историю добавило необычное хобби пропавшей – эзотерика. Еще она активно интересовалась инопланетянами и «контактом с космосом», состояла в группе «Оздоровительный Центр Духовного и Физического Развития «Кассиопея», чем-то напоминающей секту.

Участники группы лично не знали Анну, но смотрели ее фото «через астрал». Говорили, что она и сын живы. Не ошиблись, только с место прогадали. Утверждали, что Анна где-то под Новосибирском.

Сегодня, 25 мая, стало известно, что женщину с ребенком нашли в Курганской области. КП-Новосибирск выяснила подробности, почему Анна с ребенком решила сбежать за 1000 километров от столицы Сибири.

Информация об окончании поисков появилась в группе «ЛизаАлерт». «Найдены. Живы!», - кратко отписались волонтеры поисково-спасательного отряда. О том, как удалось найти Анну с сыном, они не распространяются.

- На горячую линию отряда пришло свидетельство по ориентировке, - рассказали КП-Новосибирск в ПСО «ЛизаАлерт».

Оказалось, что Анна вместе с ребенком были на съемной квартире в городе Кургане. В Новосибирск они еще не возвращались.

- В Кургане у них там никого нет, что они там делают – понятия не имею, - рассказал КП-Новосибирск экс-супруг Анны.

Как удалось выяснить КП-Новосибирск, Анна вместе с сыном сбежали в другой город от родственников.

- Женщина до сих пор находится в Кургане. Объяснила, что хотела защититься от родственников. Они сильно на нее наседали по поводу и без. Ни к каким сектантам она не ездила и не планировала, - сообщил источник КП-Новосибирск.

В ГУ МВД России по Новосибирской области так же прокомментировали случившееся.

- Местонахождение данных граждан было установлено в результате поисковых мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области. Установлено, что преступлений в отношении них не совершалось, − уточнили в пресс-службе.

*имя изменено

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