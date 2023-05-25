В Новосибирске завершились поиски матери и сына, пропавших после попадания в клуб по общению с инопланетянами

Мать и сына нашли живыми. Фото: ЛизаАлерт НСО
Поиски матери и сына, пропавших после попадания в клуб по общению с инопланетянами, завершились в Новосибирске. Их нашли живыми, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт НСО».
О местонахождении 43-летней женщины и 11-летнего мальчика ничего не было известно с 14 апреля. В мае к поискам семьи Лебедевых подключились волонтеры.
− На горячую линию отряда 8-800-700-54-52 пришло свидетельство по ориентировке. Добровольцами отряда оперативно было отработано данное свидетельство, − рассказали КП-Новосибирск в поисковом отряде.
Однако там не уточнили, где именно нашли мать и сына.
Также информацию прокомментировали в ГУ МВД России по региону.
− Местонахождение данных граждан было установлено в результате поисковых мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области. Установлено, что преступлений в отношении них не совершалось, − сообщили КП-Новосибирск в полиции.
Напомним, сибиряки вышли из съемной квартиры на улице В. Высоцкого в Октябрьском районе и пропали. КП-Новосибирск выяснила, что женщина увлекалась эзотерикой и интересовалась внеземными цивилизациями. Она планировала посетить некий центр духовного развития «Кассиопея» в Воронеже, даже купила билеты туда. Однако позже сдала их.
В центре заявили, что женщина у них не появлялась. Что интересно − контактер центра по имени Ирина, которая уверяет, что «дружит» с инопланетянами, заверила, что входила в астрал и видела пропавших живыми.
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